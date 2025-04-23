加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
外交部：賴總統指派陳建仁任特使出席方濟各喪禮
首頁 / 國際
石破茂
新聞專題
石破茂1/279
首頁 / 國際

日相將訪東南亞 盼與越南及菲律賓強化合作

2025/4/23 13:40（4/23 14:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本首相石破茂。（中央社檔案照片）
日本首相石破茂。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本內閣官房長官林芳正今天宣布首相石破茂將在本月27日至30日訪問越南與菲律賓，預計在出訪地與地主國的政要舉行會談，希望強化安全保障、經濟領域的合作。

共同社報導，石破茂屆時將與越共總書記蘇林（To Lam）、越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會晤之外，他到菲律賓之後將與菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行領袖會談。

林芳正今天在記者會上指出「東南亞是全球的成長中心，且位處戰略要衝。加強（與東南亞的）關係是日本外交的最優先事項之一」。

林芳正也提到石破茂今年1月曾造訪馬來西亞與印尼，並強調「將透過領袖外交，進一步推動實現以法治為基礎的自由開放印太區域」。

另外，時事通信社報導，日本政府昨天宣布前首相岸田文雄將以首相特使身分，於5月3日至7日訪問印尼與馬來西亞。

岸田2022年任內倡議推動由東南亞等國參與的合作架構「亞洲．淨零排放共同體」（AZEC），希望與亞洲志同道合的國家推動脫碳化。

google news透過 Google News追蹤中央社

岸田此行預計與印尼、馬來西亞的領袖等人舉行會談，確認合作。

岸田卸下首相職務後，與其他人在去年12月成立新的議員聯盟，推動任內倡議的AZEC。岸田目前是這個議員聯盟的最高顧問，此行預計率領多名成員出訪。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140423

#小馬可仕
#岸田文雄
#越南
#石破茂
#林芳正
#馬來西亞
#蘇林
石破茂
日本公明黨主席訪中 攜帶日相石破茂親筆信靖國神社春季例大祭 日相供奉供品未參拜
林芳正
日官員赴美談關稅 韓美財長下週會晤討論貿易川普祭高關稅 日經濟再生大臣赤澤亮正將赴美談
石破茂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日本公明黨主席訪中 攜帶日相石破茂親筆信
66
更多編輯台推薦新聞：