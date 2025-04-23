日相將訪東南亞 盼與越南及菲律賓強化合作

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本內閣官房長官林芳正今天宣布首相石破茂將在本月27日至30日訪問越南與菲律賓，預計在出訪地與地主國的政要舉行會談，希望強化安全保障、經濟領域的合作。

共同社報導，石破茂屆時將與越共總書記蘇林（To Lam）、越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會晤之外，他到菲律賓之後將與菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行領袖會談。

林芳正今天在記者會上指出「東南亞是全球的成長中心，且位處戰略要衝。加強（與東南亞的）關係是日本外交的最優先事項之一」。

林芳正也提到石破茂今年1月曾造訪馬來西亞與印尼，並強調「將透過領袖外交，進一步推動實現以法治為基礎的自由開放印太區域」。

另外，時事通信社報導，日本政府昨天宣布前首相岸田文雄將以首相特使身分，於5月3日至7日訪問印尼與馬來西亞。

岸田2022年任內倡議推動由東南亞等國參與的合作架構「亞洲．淨零排放共同體」（AZEC），希望與亞洲志同道合的國家推動脫碳化。

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岸田此行預計與印尼、馬來西亞的領袖等人舉行會談，確認合作。

岸田卸下首相職務後，與其他人在去年12月成立新的議員聯盟，推動任內倡議的AZEC。岸田目前是這個議員聯盟的最高顧問，此行預計率領多名成員出訪。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140423