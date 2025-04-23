加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
和平協議談判
新聞專題
和平協議談判1/102
首頁 / 國際

美歐烏官員齊聚倫敦討論俄烏和平事宜 突破機會渺茫

2025/4/23 18:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦23日綜合外電報導）美國、烏克蘭與歐洲官員今天將在倫敦開會討論如何結束俄烏戰爭，但在多數與會國家未派外交部長出席之下，儘管美國施壓盼促成和平協議，這場會議出現任何突破的機會看來渺茫。

路透社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已取消他的倫敦行，另一場原定今天由美國、英國、烏克蘭、法國和德國外交部長召開的會議也已延後。

1名歐洲官員透露，盧比歐已表明美方擔憂烏克蘭可能回復之前的強硬立場，使得談判不可能有任何突破。

美國總統川普（Donald Trump）已揚言，若盡快達成和平協議未見進展，華府可能撒手不管。他20日表示，希望莫斯科與基輔本週能達成協議、結束這場3年多的戰爭。但今天在倫敦仍只能召開降級會議。

幾乎沒有外交官認為川普的願望是實際的，考量到談判雙方立場仍存在重大差距。

盧比歐昨晚與英國外交大臣拉米（David Lammy）通話，表示他期待在今天的「技術性會談」之後，能重新安排在未來幾個月內赴倫敦。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的1名發言人曾表示，現在和談的球在俄羅斯手上，「我們明確支持川普總統促進和平的努力，也支持烏克蘭呼籲俄國全面停火。」

川普的外交特使魏科夫（Steve Witkoff ）不會參與倫敦會談。根據白宮說法，他本週將赴俄羅斯與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。這是華府同步進行與莫斯科的外交接觸。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140423

#川普
#外交部長
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#施凱爾
#倫敦
#烏克蘭
#蒲亭
#美國
#英國
#盧比歐
#拉米
盧比歐
美國務院改組涉台架構不變 擬增「新興威脅助卿」美外交機構全面改組涉AIT？國務院：續評估全球布局
川普
川普緩和撤換聯準會主席及中國關稅疑慮 亞股勁揚川普指對中關稅會大降 中：先停止威脅再平等對話
和平協議談判
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美提議承認克里米亞歸俄國 烏克蘭面臨川普壓力
23
更多編輯台推薦新聞：