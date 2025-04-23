美歐烏官員齊聚倫敦討論俄烏和平事宜 突破機會渺茫

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）美國、烏克蘭與歐洲官員今天將在倫敦開會討論如何結束俄烏戰爭，但在多數與會國家未派外交部長出席之下，儘管美國施壓盼促成和平協議，這場會議出現任何突破的機會看來渺茫。

路透社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已取消他的倫敦行，另一場原定今天由美國、英國、烏克蘭、法國和德國外交部長召開的會議也已延後。

1名歐洲官員透露，盧比歐已表明美方擔憂烏克蘭可能回復之前的強硬立場，使得談判不可能有任何突破。

美國總統川普（Donald Trump）已揚言，若盡快達成和平協議未見進展，華府可能撒手不管。他20日表示，希望莫斯科與基輔本週能達成協議、結束這場3年多的戰爭。但今天在倫敦仍只能召開降級會議。

幾乎沒有外交官認為川普的願望是實際的，考量到談判雙方立場仍存在重大差距。

盧比歐昨晚與英國外交大臣拉米（David Lammy）通話，表示他期待在今天的「技術性會談」之後，能重新安排在未來幾個月內赴倫敦。

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英國首相施凱爾（Keir Starmer）的1名發言人曾表示，現在和談的球在俄羅斯手上，「我們明確支持川普總統促進和平的努力，也支持烏克蘭呼籲俄國全面停火。」

川普的外交特使魏科夫（Steve Witkoff ）不會參與倫敦會談。根據白宮說法，他本週將赴俄羅斯與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。這是華府同步進行與莫斯科的外交接觸。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140423