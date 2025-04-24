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土耳其近海強震撼動伊斯坦堡 逾百人從高處躍下受傷

2025/4/24 00:16
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（中央社伊斯坦堡23日綜合外電報導）土耳其大城伊斯坦堡（Istanbul）今天遭強震襲擊，有151人因為恐慌從建築物高處躍下而受傷。

法新社報導，當地時間下午12時59分，伊斯坦堡南方的馬爾馬拉海（Sea of Marmara）發生規模6.2地震，土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，「（震源）深度約7公里，總共持續13秒」。

耶里卡亞在社群平台X還寫道：「截至下午3時12分，共記錄到51次餘震，其中最大的規模為5.9。」

路透社報導，規模6.2的地震發生後，伊斯坦堡歐洲側持續感受到餘震，市中心公園內聚集了許多人，還有人坐在門口或站在家門外。

伊斯坦堡居民艾格倫（Neslisah Aygoren）坐在公園裡說：「地震開始時，突然晃得很大力，感覺非常強烈。」

「我很害怕，直接跑向我的狗並抱住牠，躺在地上等地震結束。之後我們收拾東西，直接跑到街上。」

伊斯坦堡首長辦公室表示，地震期間，共有151人因恐慌從建築物跳下而受傷，被送往醫院治療，但無人傷勢危急。

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辦公室並稱，伊斯坦堡市中心有一棟廢棄建物倒塌，但無人受傷，市內能源和水利基礎設施未受破壞，但有部分商店關閉。

土耳其在2年多前的2023年2月發生近代史上最致命、破壞力最強的地震，當時地震規模7.8，在土耳其南部及敘利亞北部造成5萬5000多人死亡、10萬7000多人受傷。（譯者：楊昭彥）1140424

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耶里卡亞
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