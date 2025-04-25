克什米爾恐攻案 印度總理矢言追凶到天涯海角

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（中央社新德里24日綜合外電報導）印度指控巴基斯坦支持在爭議地區克什米爾（Kashmir）的致命槍擊事件後，兩國今天相互祭出一連串愈演愈烈的外交報復行動。

法新社報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）矢言追緝22日在度假勝地巴哈甘（Pahalgam）槍殺26名平民的槍手，並指控巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」。

莫迪在這起發生於喜馬拉雅地區的攻擊後首度發表談話表示：「我要對全世界說，印度一定會揪出、追緝並嚴懲每一個恐怖分子及其背後的支持者。哪怕逃到天涯海角，我們也絕不放過。」

印度警方指出，3名在逃槍手中，有2人確認為巴基斯坦籍人士。

巴哈甘的攻擊事件，是25年來這個以穆斯林為主、具爭議性的克什米爾地區最嚴重的平民遇襲事件。

印度昨晚宣布中止印巴水資源共享協議、關閉主要陸路邊境通道、降級外交關係，並撤銷對巴基斯坦人發出的簽證。

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）今天罕見召開國家安全委員會會議，與軍方領袖穆尼爾（Asim Munir）等軍事高層共商對策。

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巴基斯坦聲明指出：「任何對巴基斯坦主權和人民安全的威脅，將以堅決的對等措施在各領域作出回應。」

聲明指出：「在缺乏任何可信調查和可驗證證據下，將巴哈甘攻擊與巴基斯坦扯上關係是輕率的，缺乏理性，且違背邏輯。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140425