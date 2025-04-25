管控貿易戰衝擊 路透：中國對部分美國商品豁免關稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京25日綜合外電報導）路透社報導，據接獲通知的企業指出，中國已就對美國商品祭出的125%關稅實施部分豁免，並要求企業確認可能符合豁免資格的品項。這是北京憂心貿易戰影響經濟迄今最明確的跡象。

這項豁免是兩大經濟體準備好管控貿易戰的最新跡象，緩解了關稅衝擊引發的疑慮。

北京可能考慮將關稅豁免擴大適用到數十種產業。華府近日一改先前的強硬態度，帶動美元小幅升值，也提振港股和日股。

知情人士透露，中國商務部一個工作小組正在蒐集可能豁免關稅的商品清單，並要求企業提出自身需求。

中國正在考慮的關稅豁免可能使得從藥廠到航空業在中國的公司降低成本，讓從半導體到石化產業的所有進口品價格更便宜。在川普政府顯露跡象，希望與北京達成協議的此刻，這也可能減輕美國的出口壓力。

中國社群媒體、企業和行業組織今天廣傳一份涵蓋131類產品、據說的考慮清單。路透社無法針對內容涵蓋疫苗、化學品和噴射機引擎的這份清單予以查證確認。中國海關當局和商務部沒有回覆置評請求。

與此同時，美國有線電視新聞網（CNN）今天也根據中國深圳3家進口報關公司取得的資訊報導，中國似乎已悄悄針對一些美國製半導體撤回125%的報復性關稅。

透過 Google News 追蹤中央社

這些進口報關公司昨晚發現未經官方宣布的豁免措施，他們表示，這次豁免適用於積體電路。

北京當局並未公開證實這些豁免措施。中國海關總署和廣東省深圳市、中山市的海關辦公室表示，不知道有這些豁免措施。（譯者：洪啓原/核稿：何宏儒）1140425