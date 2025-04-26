老翁67年前被醫院抱錯 日本當局將查親生父母

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本1名男性1958年出生在東京都政府營運的一間醫院後，被醫院職員抱錯，至今仍不知道親生父母是誰。東京地院本月稍早勒令都政府調查這名老翁的親生父母。

日本放送協會（NHK）報導，江藏智目前67歲，1958年出生在東京都立「墨田產院」（醫院）後沒多久，就被醫院職員抱錯，因而被沒有血緣關係的父母撫養長大。這間醫院已經關閉。

他40多歲時得知父母的血型後察覺有異，進行DNA鑑定後才知道與雙親毫無血緣關係。江藏回憶「他知道後，腦袋一片空白」。

想找出親生父母的江藏主張「有權利知道自己的出身，認為東京都政府有調查的義務」，先前因而向東京地方法院提起訴訟。然而，東京都政府方面則認為「沒有調查義務，而且恐侵害第三者隱私」。

東京地院本月21日做出判決，勒令都政府必須依據戶籍等資料，鎖定可能的相關人選，並請求他們配合DNA鑑定等措施，以便調查江藏的身世。

東京地院審判長平井直也當天在判決中指出「被調查的對象能拒絕合作之外，不少人可能也想知道真相」，不認同東京都政府的主張。

此外，平井表示「儘管日本尚未立法明文規定知曉自己出身的權利，但這可被視為憲法第13條關於個人尊嚴等受保障的法律利益。鑒於事情的嚴重性，醫院弄錯的情況下，（東京都政府）有義務盡力採取因應措施」。

針對這起官司，東京都知事小池百合子昨天表示不會上訴，也說道「造成原告與相關人士巨大心理傷害，非常抱歉」。而這也代表東京都政府將啟動相關調查。

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江藏的父親已在10年前過世，母親因為認知症關係目前住在長照機構。而江藏仍會定期去探望母親，並表示「我對養育我的母親只有感謝之意」。

他也指出，母親也是醫院抱錯嬰兒的受害者，她也期望有朝一日能見到親生兒子。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1140426