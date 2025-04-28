菲否認中國控制鐵線礁 籲遵守宣言維持南海現狀

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（中央社記者林行健馬尼拉28日專電）菲律賓軍方及安全官員今天否認中國海警已經控制鐵線礁的傳聞，並呼籲中方遵守「南海共同行為宣言」（DOC），維持南海現狀。

菲律賓國家安全委員會（NSC）助理主席兼發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）今天在記者會上說：「中國海警『奪取』希望島（Pagasa，台灣稱中業島）其附近島礁的說法並非事實，實際情況與中國海警局的說法不符。」

中國官媒環球時報24日報導，中國海警執法人員於4月中旬在南海鐵線礁實施海上管控，登礁巡查，並對菲方「非法活動」的相關情況拍攝影片取證；中國海警執法員還在鐵線礁展示五星旗，宣示主權。

鐵線礁位於南沙群島北部、中業群礁西北部，由3個珊瑚礁組成，東北－西南一線排列，退潮時露出，距菲律賓實控的中業島約2.5海里，菲方稱為希望礁1、2、3號。

馬拉雅呼籲中方克制，勿加劇南海緊張局勢，同時提醒中國政府遵守2002年「南海共同行為宣言」（DOC），維持南海現狀，不占領未被占領之海上地物。

南海共同行為宣言是由中國與東南亞國家協會10個會員國所簽署，除承諾透過協商與對話以和平方式解決爭議之外，也要求不在無人居住的島、礁、灘、沙或其它自然構造上採取行動，但宣言不具法律約束力。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，中國「已奪取」鐵線礁的說法為「假訊息」。

他說，菲律賓海軍、海防隊和水警今天上午5時33分和5時58分登陸希望礁1號和希望礁2號，查證中國媒體的說法，而希望礁2號正是中國海警人員拍照的地點。

塔瑞耶拉說，菲律賓這場跨部門行動的另一個目的，是查看中國政府是否在附近興建基礎設施或是安裝監控設備。

他進一步說，菲方人員從希望礁2號看到中國海警5102號船，這艘船出動剛性充氣船（RHIB），隔著一段距離向菲方人員錄影和拍照，但沒有登陸希望礁2號。

被問及中國是否意圖占領希望礁群，塔瑞耶拉推測，這可能是中國政府的策略，先從散布謊言開始，若菲方不反駁，中方就付諸行動，因此菲方必須立即闢謠，讓中方無法採取下一步的行動。

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塔瑞耶拉重申，在南海填土造島是菲律賓的「紅線」，菲方並未發現中方在希望礁群有任何施工的行動。

有媒體記者詢問若中國跨越紅線，菲方將如何應處，馬拉雅說，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下過指示，國家領土寸土不讓，希望礁群位於希望島的領海範圍內，菲律賓不只擁有管轄權，還擁有主權。（編輯：唐聲揚）1140428