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路透：川普政府擬修改拜登時期AI晶片出口規範

2025/4/30 12:10（4/30 12:50 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社紐約29日綜合外電報導）路透社引述3名消息人士報導，美國川普政府正著手修改前朝拜登政府時期限制全球對人工智慧（AI）晶片取得的規範。

修正內容可能包括取消將世界劃分為不同等級的制度，這項制度原本用於決定各國可取得多少先進半導體。

消息人士透露，相關計畫仍在討論中，並警告說計畫有可能生變。但若付諸施行，取消分級制度可能可讓美國晶片在貿易協商中，成為更有力的談判籌碼。

今年1月公布的規範旨在針對取得最先進AI晶片做出區分，並控制特定模型權重（model weights），以確保最精密的運算能力保留在美國和其盟友手中，避免流入中國和其他令人擔憂的國家。

規範中所謂的「人工智慧技術擴散框架」（Framework for Artificial Intelligence Diffusion），是由美國商務部在今年1月前總統拜登政府任期最後一週所發布，企業必須自5月15日起遵守相關限制。

目前，這份規範將世界分為3個等級，台灣和另外17個國家被列為第一級，能夠無限制獲取晶片。第二級涵蓋約120個國家，取得AI晶片將受到數量限制。至於第三級的中國、俄羅斯、伊朗與北韓等國，則被全面禁止取得晶片。

但消息人士指出，川普政府官員正在考慮放棄這套分級制度，改採「政府對政府」協議的全球許可制度。

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曾在川普第一個任期內擔任商務部長的羅斯（Wilbur Ross）今天受訪時表示：「有人主張要取消分級制度…我認為這是仍在進行中的工作。」他表示，政府間協議是可行的替代選項之一。

其中一位消息人士表示，這樣的架構可能與川普總統更廣泛的貿易策略吻合，即與各個國家分別簽訂協議。這將使美國更容易在其他談判中，把獲取美國設計的晶片當作籌碼。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140430

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