比利時小鎮議員涉幫中國監視同僚 遭國安局警告

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（中央社記者田習如布魯塞爾1日專電）中國滲透歐洲政壇事件又一樁。比利時「晚訊報」（Le Soir）報導，比利時一位地方小市鎮議員與中國官方過從甚密，甚至同意向中方回報一位力挺維吾爾族人權的同僚動態，因而兩度受到國安局約談警告。

晚訊報指出，被警告的是位於布魯塞爾東南方小城市於伊（Huy）的議員多佐涅（Eric Dosogne），情報機構發現他在與中國官員的通話中，同意監視議員同僚寇拉提（Samuel Cogolati）。

寇拉提是比利時生態黨（Ecolo）聯合主席、曾任國會議員，他在2021年參與提案譴責中國對新疆維族人權迫害議題的期間，被爆出遭到中國駭客入侵電腦。比利時國家安全局（VSSE）最近也針對多佐涅事件找他談話、提醒留意北京監視的風險。

多佐涅未回應晚訊報和其他在地媒體詢問，但透過聲明強調未曾與中國官員談論過寇拉提，坦承他「在不違背身為社會主義者對人權和少數族群的尊重下，從未隱藏對中國的贊同」。

曾任於伊市長的多佐涅，在2017年赴南京訪問參加一場有關人權與博物館學的論壇時，盛讚中國在人權方面的進步，並向比利時地方媒體「繆司河」（La Meuse）直言那次出訪是受中國駐比利時大使館贊助機票。

根據晚訊報，於伊的藏傳佛教中心雲登林（Yeunten Ling Institute）是歐洲最大的藏傳佛教寺院之一，達賴喇嘛曾5度造訪，最後一次2012年造訪時並獲頒榮譽市民，於是引起中國官方注意。

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時任於伊官員告訴晚訊報，中國政府代表在於伊市2012年將邀請達賴的消息曝光後便來拜訪，在描述中國是個偉大國家、與比利時保持友好關係等客套話後，要求於伊市取消邀訪達賴，但遭到拒絕。

2023年比利時也曾爆發前聯邦參議員克雷爾曼（Frank Creyelman）被中國情報單位吸收，透過數百則簡訊接受中方要求，包括影響歐洲對中國打壓香港民主及迫害新疆維吾爾人等議題的討論，以及擾亂一場有關台灣的會議，每個案件透過加密貨幣收賄1萬歐元（約新台幣34萬元）。（編輯：韋樞）1140501