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美國情報機構瘦身 傳中情局裁員1200人

2025/5/3 14:08
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）華盛頓郵報今天報導，美國中央情報局（CIA）將裁員大約1200人，其他情報機構也將砍掉數千個職位。CIA這項裁員計畫將持續數年，部分是透過減少招聘達成，川普政府已向國會議員通報此計畫。

法新社報導，中情局被問及此事時，發言人並未證實具體細節，但表示局長雷克里夫（John Ratcliffe）「正迅速採取行動，確保員工能響應政府的國家安全優先事項」。

這名發言人說：「這些措施是中情局整體戰略的一部分，目的在為機構注入新的活力，提供有潛力的員工更多晉升和發揮領導力的機會，讓中情局更好地履行其使命。」

華郵指出，中情局並未公開揭露員工規模，但據信約為2萬2000人。目前尚不清楚哪些部門受到影響最大。儘管雷克里夫承諾要將更多資源投入對中國的情報工作，以及用於打擊走私芬太尼（fentanyl）與其他合成毒品進入美國的販毒集團，但中情局此刻仍面臨人力裁減。

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雷克里夫先前曾向國會議員表示，在他領導下，中情局將「進行深刻、客觀、全方位的分析，絕不允許政治或個人偏見影響我們的判斷或工作成果」。

今年稍早，美國總統川普發起自願瘦身計畫，中情局成為第1個加入的情報機構。川普向來以提高效率與撙節為由，致力大幅刪減聯邦政府的員工數目。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1140503

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