印度回應克什米爾恐攻 嚴禁自巴基斯坦進口商品

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（中央社記者李晉緯新德里3日專電）印度因為至少26死的克什米爾恐攻，持續對巴基斯坦施壓，在陸續實施多項反制措施後，今天再宣布禁止直接或間接從巴基斯坦進口商品的政策。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區4月22日發生恐怖攻擊事件，造成至少26人死亡、數十人受傷，印方在調查後指出，有至少3名涉案的恐怖分子為巴基斯坦人，因此隔天便開始對巴基斯坦實施連串的反制措施。

印度商工部今天宣布，任何直接或間接從巴基斯坦出口的商品，即日起禁止進到印度。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，印度政府對外貿易政策新增了相關條款，內容是「即刻起禁止直接、間接進口原產於巴基斯坦，或來自巴基斯坦的貨物，也不准這些東西經由印度銷往其他地方，直到另行通知為止。」

印度商工部對外貿易局（Directorate General of Foreign Trade, DGFT）表示，新的限制措施，是在考量國家安全及公共政策後決定實施的。

印度因為克什米爾恐攻有巴基斯坦恐怖分子涉入其中，因此採取一系列外交舉措，對巴基斯坦表達強烈不滿，巴基斯坦也宣布一連串措施反制。

除此之外，印度與巴基斯坦已連續多日在實質控制線開火，印度率先於近日陸續進行陸上、海上軍演，巴基斯坦今天更對外表示，該國在軍演中試射了彈道飛彈，雙方不斷對峙的情況，可看出兩國緊張局勢升溫的情況。

印度這段時間面對恐攻威脅，接連宣布關閉許多觀光景點，警方在德里國家首都區（NCR）內也大量增設路障，並盤查往來人、車，包括購物中心在內的人潮聚集地，武裝人員巡邏的頻率也明顯提高，並有維安人員牽著警犬、持掃描儀器搜尋爆裂物，這些都讓人明顯發現印度國內的緊張氣氛。

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今日印度（India Today）報導，印度和巴基斯坦緊張局勢升級，兩國貿易首當其衝，印度稍早已經宣布關閉兩國貿易唯一的陸路口岸，巴基斯坦隨後也暫停與印度的所有貿易。

光是印度關閉那個陸路口岸，在2023年到2024年間的貿易總額就超過388.6億盧比（約新台幣140億元），如今印度再宣布不得進口巴基斯坦貨物的禁令，料將對巴基斯坦的貿易商、製造商造成嚴重衝擊。（編輯：高照芬）1140503