捷克政府：澤倫斯基5/4訪問布拉格 會晤總統帕維爾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布拉格4日綜合外電報導）捷克總統辦公室表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於今天訪問捷克共和國，並會晤總統帕維爾（Petr Pavel）。

路透社報導，自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，捷克政府一直是基輔的強力支持者，並主導一項向烏克蘭提供大口徑彈藥的倡議，至今已交付逾100萬枚砲彈。

在這項倡議下，捷克方面運用自身在外交、商業及產業領域的專業知識，在全球尋覓大口徑彈藥，並在北大西洋公約組織（NATO）盟友資助下運至烏克蘭。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

澤倫斯基昨天在社群媒體平台X發文說，他正在為即將到來的外交會談做準備，目的是尋求國際夥伴協助促使俄羅斯停火。澤倫斯基上次訪問布拉格是在2023年7月。

澤倫斯基也說，他日前在教宗方濟各（Pope Francis）喪禮場邊與美國總統川普（Donald Trump）商議防空系統和對俄制裁。他指出，雙方認為俄烏實施30天停火是結束烏克蘭戰爭的正確第一步。（譯者：洪啓原/核稿：嚴思祺）1140504