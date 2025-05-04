加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2波鋒面接力晴雨交替 6、7日各地防大雨
首頁 / 國際

蒲亭稱一直在考慮繼任問題 暗示可能有多人競爭

2025/5/4 21:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭在今天播出的影片中稱他一直在考慮繼任事宜，並暗示可能會有數名候選人角逐大位。蒲亭是繼前蘇聯領導人史達林之後，執掌克里姆林宮最久的俄國領袖。

在1999年12月31日，時任俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin）交棒給當時的總理蒲亭（Vladimir Putin）後，蒲亭於1999年至2000年暫代總統職務，隨後於2000年至2008年擔任總統，接著任總理至2012年，然後自2012年再次出任總統至今。

路透社報導，俄羅斯國家電視台拍了一部講述蒲亭擔任俄國最高領導人25年的影片「俄羅斯、克里姆林宮、蒲亭、25年」（Russia, Kremlin, Putin, 25 years），72歲的蒲亭在片中被問及是否曾考慮繼任問題時，他回應：「我一直在考慮這件事。」

google news透過 Google News追蹤中央社

蒲亭表示：「選擇權最終在人民，在俄羅斯人民。我認為應該要有一個人，或者好幾個人（競爭），讓人民能有所選擇。」

目前蒲亭並無明顯繼任者，不過根據俄羅斯憲法，如果總統無法履行自身職責，總理將擔起總統職權。現任俄國總理是米舒斯京（Mikhail Mishustin）。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140504

蒲亭
蒲亭：俄國有實力結束俄烏戰爭 盼無須動用核武克宮證實習近平5/7訪俄 與蒲亭商討俄中戰略關係
史達林
分析：蒲亭想拉長俄烏停戰談判時程 莫斯科著眼不只烏克蘭土地
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：