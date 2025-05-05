英警展開大規模反恐行動 逮捕7名伊朗國民

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國反恐警察在兩起行動中逮捕8名男子，其中7人為伊朗籍。英國內政大臣古柏（Yvette Cooper）表示，這是近年來同類調查中規模最大的一次行動。

綜合法新社與路透社報導，倫敦都會區警察局（MPS）昨天逮捕5名男子，其中4人為伊朗公民，另一人國籍待釐清。他們「涉嫌謀劃針對一處特定場所」，但警方未透露目標地點。

警方表示，這些男子年齡介於29歲至40歲之間，分別在西倫敦（West London）以及斯文敦（Swindon）、斯托克波（Stockport）、羅契達（Rochdale）和曼徹斯特（Manchester area）等地區被捕。

當局根據恐怖主義法（Terrorism Act）逮捕上述4名伊朗男子，第5人則是依警察暨刑事證據法（Police and Criminal Evidence Act）遭到拘留。

都會區警察局反恐主任墨菲（Dominic Murphy）表示：「這是一次快速行動，我們正與受影響地點的相關人員密切合作，隨時向他們通報最新情況。」

都會區警察局指出，當局昨天在倫敦展開的第2次行動中，逮捕3名年齡介於39歲至55歲之間的伊朗公民，這起行動與第1起行動無關。

警方補充說，當局是根據國家安全法（National Security Act），拘留這些涉嫌參與外國勢力威脅活動的伊朗人。2023年生效的國家安全法，目的在打擊敵對國家在英國的行動。

內政大臣古柏形容，這是兩起重大行動；與此同時，外界對伊朗在英國境內活動的擔憂正日益加劇。

古柏說：「這兩起重大行動，堪稱是我們近幾年來見到規模最大的反國家威脅與反恐行動的一環。」

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，當局認為他們當時正面臨一場迫在眉睫的攻擊。

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今年3月，伊朗率先被列為外國影響力登記計畫（FIRS）加強管控等級的國家，此計畫目的在於加強英國國家安全，防範外國的潛在影響。

這項措施將於今年稍後實施，未來所有在英國境內為伊朗、伊朗情報部門或伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）工作的人員都必須登記，否則將面臨監禁。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140505