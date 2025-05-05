日本上皇明仁疑心肌缺血 5/6住院檢查

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（中央社記者戴雅真東京5日專電）日本宮內廳表示，91歲的上皇明仁明天將住進位於東京都文京區的東京大學醫學部附屬醫院，接受詳細的心臟檢查。

日本電視台報導，明仁4月中旬在宮內廳醫院接受定期健康檢查，結果顯示可能出現冠狀動脈對心臟肌肉供應血流不足的「心肌缺血」情況。他之後在仙洞御所再次接受檢查，4日判斷確實為心肌缺血的可能性很高。

因此，明仁原訂8日與上皇后一同前往葉山御用官邸靜養的行程已經決定延期。

宮內廳消息人士透露，明仁目前尚未出現任何自覺症狀，預料這次將會住院數天進行檢查。

明仁直到4日傍晚依舊每天例行散步，但5日起會暫停活動。他在御所的生活起居和飲食照舊，並對檢查結果表現得非常冷靜。

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上皇明仁曾於2012年2月接受冠狀動脈繞道手術，2022年7月在東京大學醫院接受心臟核磁共振（MRI）檢查，被診斷出右心衰竭，自此之後持續接受內科治療，遵守限制水分攝取等醫囑，症狀逐漸改善。

明天將是明仁自2012年接受手術以來，再次住進東大醫院，也是2019年退位後首次住院。（編輯：高照芬）1140505