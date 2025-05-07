美試飛可重複使用高超音速飛行器 加速追趕中俄進度

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（中央社記者廖漢原紐約6日專電）「華爾街日報」報導，美軍近期成功試飛可重複使用的高超音速飛行器，可降低裝備測試的昂貴成本。中國與俄羅斯在高超音速飛彈領域領先美國，五角大廈指研發取得進展，將加速美軍高超音速武器的研發進程。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美軍近期完成可重複使用的高超音速飛行器測試任務，這是美國超過半世紀以來的新成就，象徵五角大廈與中國的軍事科技競爭獲得進展，中國在這方面目前大幅領先。

位於科羅拉多州莫哈維沙漠（Mojave Desert）的平流層發射系統公司（Stratolaunch），業務為高超音速飛行器試飛，大熊座科技公司（Ursa Major）生產液態火箭引擎，兩間新創公司共同負責名為Talon-A的載具試飛，自主飛行測試任務於去年12月與今年3月進行。

美國國防部5日指出，測試飛行速度超過音速5倍，已達高超音速標準。這是創投與私募基金業者投資的新創公司，推進美國國防部長期落後項目的重要範例。

數十年來，美國投資數十億美元研發高超音速科技，但進展未能連貫。

高超音速武器飛行速度須達每小時3800英里（約6116公里），飛行器組成元件得承受高速，還需在數千度高溫下運作，系統大量操作必須躲過敵軍與空防偵測。由於測試成本高昂，可重複使用飛行器讓試驗能夠多次進行。

美軍上次試飛可重複使用高超音速飛行器為1968年，當時被稱為X-15的計畫，由人類操作的高速飛行器設下速度標準。

普渡應用研究所（Purdue Applied Research Institute）執行長、前國防部負責高超音速裝備官員路易斯（Mark J. Lewis）表示，這段過程中，許多美國研究計畫即使成功，多數因為資金因素而終止。

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五角大廈欠缺研發進展，中國卻大幅躍進，生產近乎完美的高超音速飛彈，俄羅斯也宣稱已擁有核能力的高速飛行武器。

路易斯指出，美國在X-15計畫後，數十年來持續在風洞測試高超音速武器，但次數逐漸減少，中國試飛頻率超出美國10倍。（編輯：陳慧萍）1140507