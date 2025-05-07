加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美財長、貿易代表將訪瑞士 與中國官員談貿易議題
首頁 / 國際

美試飛可重複使用高超音速飛行器 加速追趕中俄進度

2025/5/7 07:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約6日專電）「華爾街日報」報導，美軍近期成功試飛可重複使用的高超音速飛行器，可降低裝備測試的昂貴成本。中國與俄羅斯在高超音速飛彈領域領先美國，五角大廈指研發取得進展，將加速美軍高超音速武器的研發進程。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美軍近期完成可重複使用的高超音速飛行器測試任務，這是美國超過半世紀以來的新成就，象徵五角大廈與中國的軍事科技競爭獲得進展，中國在這方面目前大幅領先。

位於科羅拉多州莫哈維沙漠（Mojave Desert）的平流層發射系統公司（Stratolaunch），業務為高超音速飛行器試飛，大熊座科技公司（Ursa Major）生產液態火箭引擎，兩間新創公司共同負責名為Talon-A的載具試飛，自主飛行測試任務於去年12月與今年3月進行。

美國國防部5日指出，測試飛行速度超過音速5倍，已達高超音速標準。這是創投與私募基金業者投資的新創公司，推進美國國防部長期落後項目的重要範例。

數十年來，美國投資數十億美元研發高超音速科技，但進展未能連貫。

高超音速武器飛行速度須達每小時3800英里（約6116公里），飛行器組成元件得承受高速，還需在數千度高溫下運作，系統大量操作必須躲過敵軍與空防偵測。由於測試成本高昂，可重複使用飛行器讓試驗能夠多次進行。

美軍上次試飛可重複使用高超音速飛行器為1968年，當時被稱為X-15的計畫，由人類操作的高速飛行器設下速度標準。

普渡應用研究所（Purdue Applied Research Institute）執行長、前國防部負責高超音速裝備官員路易斯（Mark J. Lewis）表示，這段過程中，許多美國研究計畫即使成功，多數因為資金因素而終止。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

五角大廈欠缺研發進展，中國卻大幅躍進，生產近乎完美的高超音速飛彈，俄羅斯也宣稱已擁有核能力的高速飛行武器。

路易斯指出，美國在X-15計畫後，數十年來持續在風洞測試高超音速武器，但次數逐漸減少，中國試飛頻率超出美國10倍。（編輯：陳慧萍）1140507

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：