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川普砍補助 哥倫比亞大學將裁減約180名研究人員

2025/5/7 13:10
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（中央社紐約6日綜合外電報導）美國哥倫比亞大學（Columbia University）今天表示，由於總統川普削減4億美元（約新台幣121億元）補助款，校方將裁減約180名研究人員。

法新社報導，川普針對這所常春藤盟校（Ivy League）的行動，是他槓上美國頂尖大學的一部分。他稱這些學校是反猶太主義與反美情緒的溫床，因此削減提供給這些學校的補助，並針對這些學校的外國學生。

哥大代理校長希普曼（Claire Shipman）在一份備忘錄中表示：「在所有研究計畫中，我們必須做出艱難的決定，很遺憾地，今天，有近180位完全或部分受聯邦資助影響的同事，將收到不續約或終止合約的通知。」

「這相當於接收政府補助人員有20%受到影響。」備忘錄中未具體說明哪些研究將受影響。

哥大表示會持續與聯邦政府交涉，爭取恢復這些補助。

除了哥大，川普還把矛頭對準另一所常春藤盟校哈佛大學（Harvard University），已下令凍結提供給哈佛大學22億美元補助。

川普先前要求哥大接受外部監管，但校方並未接受，而是透過3月公布的一些措施安撫川普。

川普強烈抨擊許多美國大型機構，不僅是學術界，還包括新聞媒體、大型律師事務所、法院以及其他美國權力中心，同時前所未有地發布大量行政命令。目標是讓他認為過於自由或「覺醒」的機構就範。

哥大學生運動一直走在抗議活動的前線，這些抗議凸顯加薩戰爭造成的深刻分歧。

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活動人士宣稱這些抗議是支持巴勒斯坦人民，而川普認為這些抗議是反猶太主義，且必須結束。

川普凍結提供給哥大4億美元聯邦補助款，包含研究補助與其他合約，理由是學校未適當保護猶太學生免於騷擾。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140507

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