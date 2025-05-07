中國恐影響全球更深 盧比歐籲聚焦「頭號敵人」

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）俄烏戰爭落幕遙遙無期讓人心灰意冷之際，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）疾呼重新聚焦「我們的頭號地緣政治敵人」：中國。

法新社引述福斯新聞頻道（Fox News）的專訪指出，盧比歐告訴新聞主持人尚漢尼提（Sean Hannity）說：「烏克蘭戰爭不是不重要，但我是說，長遠來說，中國發生的種種對全球的未來更為重要。」

川普核心圈長久以來都把中國說成第一大敵，部分人士暗示說，終結俄烏戰爭將空出資源來對抗北京當局，尤其是如果北京尋求對台採取行動的時候。

然而，川普第2總統任期開始至今超過百日，觀察家也注意在中國的關注上卻出奇的少。川普以關稅強打中國，但除此之外，透過口頭表達的策略少之又少。

盧比歐曾在他國務卿人事案的聯邦參議院聽證會中警告，中國恐於10年內影響「幾乎我們生活的所有層面」。然而，他就任迄今尚未出訪東亞，而是聚焦在川普以拉美人士為主的非法移民驅逐計畫和烏克蘭外交工作上。

前美國高級貿易官員、現任亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長柯特勒（Wendy Cutler）說：「我認為，白宮目前與中方的關係，與之前設想的不同。」

她說，川普的關稅戰「升溫之快，現在已難以收拾」。

她說，中國正在「打一場更長久的戰局」，中國國家主席習近平把經濟痛苦都怪罪到美國頭上，藉此號召民眾。

川普矢言要重塑全球經濟體系，對中國輸美商品徵收145%關稅。中國旋即回敬，對美國進口產品課125%關稅。

不僅是中國，川普指歐洲等盟友「不勞而獲」（freeloaders）之餘，關稅大刀也砍向盟友，不過起碼他暫緩實施更高額的對等關稅措施。

中國則不浪費時間，隨即接觸日本、韓國等美國盟友，研究自由貿易協定的可行性。

專注於美中關係的國際危機組織（International Crisis Group）資深研究顧問韋恩（Ali Wyne）說：「削弱美國在歐洲和在亞洲的核心盟友和夥伴的關係，就是減少美國在面對中國時能拿得出的籌碼。」

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他同時質疑，關稅戰和1個深思熟慮過的對中策略要如何合而為一。

韋恩說：「儘管他聲稱與習近平關係友好，也說希望美中兩國開展更有力的合作，但卻引發1個貿易僵局，讓兩位領導人都騎虎難下。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1140507