中國控日民用機非法入釣魚台上空 駕駛稱合法飛行

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（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本稱一架從中國海警船上起飛的直升機3日侵入尖閣諸島（釣魚台列嶼）海域上空，航空自衛隊緊急出動戰鬥機因應。中國則指控是為了驅離一架日本小型民用機「非法進入釣魚島領空」。對此，81歲男駕駛表示，「那是合法飛行」。

產經新聞報導，根據多名相關人士說法，這架小型飛機為一名住在京都市的81歲公司董事所有，機型是比奇富豪（Beechcraft）A36，可搭載6人。飛機平時停放在大阪八尾機場，3日上午約11時30分從新石垣機場起飛，約12時20分接近釣魚台南方約20公里的上空。

報導稱，根據那霸市的第11管區海上保安本部，中國海警局的直升機大約也是在這個時間起飛。

尖閣諸島（釣魚台）上空並非禁航區，但為了避免衝突，海上保安廳用無線電呼叫小型機返回，這架飛機隨後離開了周邊空域。

至於小型機是否事先通報飛行路線，國土交通省那霸機場辦公室表示，「無法公開個別飛機的飛行計畫」。這架飛機在2015年也曾飛越尖閣諸島上空。駕駛對產經新聞表示，「我不接受採訪，但那是一次合法飛行」。

此外，這架飛機在2019年12月，曾於佐賀機場附近上空與中國春秋航空的客機異常接近，被國土交通省認定為重大事故。運輸安全委員會在2022年公布調查報告稱，事故原因是小型機沒有將無線電頻率調整至管制機關使用的頻率，但報告也稱，並未發生實際碰撞的危險性。

根據防衛省與那霸市的第11管區海上保安本部，3日中午12時18分左右，4艘中國海警局船隻相繼侵入尖閣諸島周邊的日本領海，其中一艘船上的一架直升機起飛，於12時21分至36分侵入尖閣諸島領空，隨後返回並降落於海警船上。日本航空自衛隊緊急出動2架F-15應對。

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日本外務事務次官船越健裕隨後對中國駐日大使吳江浩提出嚴正抗議，強烈要求防止類似事件再次發生。

中國海警局新聞發言人劉德軍則是說，一架日本民用飛機「非法進入中方釣魚島（釣魚台列嶼）領空」，中方海警艦艇依法對其採取必要管控措施，並起飛艦載直升機警告驅離。（編輯：韋樞）1140507