川普：美持續與俄烏對話 籲30天無條件停火

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓8日專電）俄烏戰爭持續超過3年，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美國持續與俄羅斯、烏克蘭對話，並呼籲進行30天無條件停火；希望雙方能遵守一個可接受的停火協議。

川普1月底上任以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

他今天下午在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「和俄羅斯、烏克蘭的對話持續進行」，美國呼籲，最理想的情況是進行30天無條件停火。

川普表示，「希望雙方能遵守一個可接受的停火協議」，並「尊重這些直接談判的神聖不可侵犯性」。

他還說，若停火未被遵守，「美國及其夥伴國將會進一步實施制裁」。作為美國總統，他將持續致力於確保俄烏之間的和平，並和歐洲國家共同努力。

川普表示，停火最終必須朝向和平協議，「所有一切可以很快達成，若需要我的服務，隨時都可以」。

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俄羅斯國營媒體稍早報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令對烏克蘭停戰3天以紀念二戰勝利日，預計持續至10日結束。

法新社報導，烏克蘭從未同意俄羅斯這項停火計畫，並將此舉斥為作秀，呼籲實施為期30天的停火。（編輯：陳政一）1140509