設特別法庭審俄國領導層侵略罪 烏克蘭歐洲盟友通過

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（中央社利維夫9日綜合外電報導）俄羅斯今天在莫斯科以閱兵式紀念第二次世界大戰結束之際，烏克蘭的歐洲盟友通過成立特別法庭，就俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）等領導層「侵略烏克蘭罪」進行審理。

法新社報導，烏克蘭外交部於會後在聯合聲明中指出：「針對在歐洲理事會（Council of Europe）架構之下，就侵略烏克蘭罪（Crime of Aggression against Ukraine）成立特別法庭一事的必要法律文書起草工作完成技術性工作，我們對此表示歡迎。」

路透社報導，近20個歐洲國家部長今天齊聚烏克蘭西部利維夫（Lviv），針對設立這個法庭予以政治背書，並就完成必要的技術性工作表示歡迎。

這個法庭將在歐洲首要人權監督機構歐洲理事會架構之下成立。二戰後成立的歐洲理事會旨在保障人權和法治。

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所謂「核心群組」中至少37個國家外長簽署該「利維夫聲明」（Lviv statement），標誌成立這個法庭的必要法律文書起草工作完成。

該法庭可能於明年開始運作。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140509