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川普中東行前 美國伊朗11日傳進行第4輪核子談判

2025/5/10 03:31
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普13日即將出訪中東，據官員指出，美國和伊朗11日將早一步在阿曼舉行新一輪核子談判。

法新社報導，川普已表示希望與伊朗達成協議，避免以色列對伊朗核計畫發動軍事攻擊，進而防止引發全面戰爭。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）指出，一直居中調解的阿曼提議11日作為談判日期且雙方都已接受。

阿拉奇透過伊朗媒體表示：「談判正在推進，當然了，我們進展愈多，磋商愈多，雙方代表就需要更多時間來檢視問題。」

他說：「但重要的是我們正向前推進，這樣我們可以逐步進入細節部分。」

根據知情人士，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）也將參與這次談判，為川普重返白宮以來與伊朗第4次談判。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）堅持伊朗放棄所有鈾濃縮活動，甚至包括民用用途。

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儘管美伊進行談判，川普政府仍加重制裁，讓伊朗感到憤怒。

川普針對伊朗實施全面性制裁，包括嘗試阻止所有其他國家購買伊朗石油。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1140510

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