澳防務專家：因應美中競爭 澳洲應調整大戰略

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（中央社記者丘德真雪梨12日專電）澳洲防務專家雷頓向中央社指出，隨著美國川普政府的全球事務政策轉向，再加上中國持續對整個區域構成軍事威脅，澳洲迫切需要調整一套全新「大戰略」（grand strategy）應對今後的國際局勢。

澳洲國際事務協會（Australian Institute of International Affairs,AIIA）6日發表「澳洲是時候改變其大戰略」（Time to Change Australia’s Grand Strategies）專題文章；作者是退役澳洲皇家空軍上校、現任澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）客座研究員雷頓。

雷頓（Peter Layton）在接受中央社訪問時表示，隨著國際環境的改變，澳洲已經不能再像過往一般，以為單單依靠一套「以規範為基礎的國際秩序」就能獲得安全保障。

雷頓解釋，「以規範為基礎的國際秩序」是藉著不同國家之間的眾多國際協議所累積建立起來的；隨著美國川普政府退出多項國際協議，這套國際秩序難免受到衝擊；再加上，現在川普政府連對北約（NATO）的態度都和過去歷任美國政府大不相同；換言之，澳洲所面對的是一個充滿了不確定性的國際局勢。

雷頓提醒，美國政策轉向對國際局勢造成衝擊，其後果是難以逆轉的；他說：「即使美國日後可能回歸過去的路線，但國際社會間的信任關係已經受到損害了。」

雷頓又提醒，澳洲同時還得面對中國的持續軍事威脅。他說：「就澳洲經濟而言，與中國保持關係是重要的；不過，中國同時正在快速擴軍，而且澳洲政府無法確定中國擴軍的原因。」

雷頓指澳洲作為中型國家，必須認清自身的處境：「法國戴高樂將軍（General Charles de Gaulle）在1960年代曾說過一段關於美國的話，也適用於今天的美國和中國；他（戴高樂）指『強權都是冷酷的怪獸』；大國都是照顧自己的利益，中型國家（the middle powers）都得應付他們。這是澳洲目前的處境。」

中國持續對澳洲以及整個區域構成軍事威脅，但中國因素在近日澳洲大選中卻不再是熱門議題。雷頓解釋，與中國做生意的澳洲礦業對在野自由黨國家黨聯盟（Coalition）具有影響力，而爭取連任的執政工黨（Labor）又致力維持穩定的澳、中經貿關係；於是兩大陣營針對中國議題的言論都趨向審慎。

雷頓察覺到，朝、野兩大陣營都在迴避討論澳洲在國際局勢中的處境。他說：「這個議題已經困擾澳洲20年了；澳洲認為安全夥伴是美國，同時經濟夥伴是中國；而他們（美、中）正在相互競爭。」

雷頓認為，現在美國和中國同樣對國際局勢帶來不確定性，這讓澳洲陷入了比過去20年來更加困難的處境。他說：「我們應該如何處理這個問題？我認為（澳洲政府）沒有人清楚下一步該做什麼。」

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雷頓警告，針對何謂符合長期需要的「大戰略」問題，澳洲必須儘速討論。

雷頓相信，面對當前不穩定國際情勢，澳洲與台灣有相互支援的空間。他解釋，澳洲的無人機戰力已經在烏克蘭戰場上獲得驗證，而烏克蘭的防衛模式又正是台灣的參照對象；因此，特別是在無人武器系統研發領域上，兩國應該加強合作。（編輯：高照芬）1140512