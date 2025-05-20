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美國成功完成人類膀胱移植 創世界首例

2025/5/20 13:06
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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國加州大學洛杉磯分校表示，他們的外科醫生團隊成功完成了世界首例的人類膀胱移植。

法新社報導，這項手術本月4日在加州大學洛杉磯分校雷根醫學中心（Ronald Reagan UCLA Medical Center）進行，對於其他患有嚴重膀胱疾病的患者來說，這是一項充滿希望的醫學發展。

加州大學洛杉磯分校昨天在一份聲明中表示，接受這項創新手術的是41歲的拉瑞恩扎爾（Oscar Larrainzar）。他是4個孩子的父親，幾年前因癌症切除大部分膀胱。

拉瑞恩扎爾後來因癌症與腎臟病末期而切除2個腎臟，同時接受7年的透析治療。

他從器官捐贈者獲得1個膀胱與1個腎臟，並在8小時的手術中移植成功。

加州大學洛杉磯分校在聲明中表示：「醫生們首先移植腎臟再移植膀胱，然後使用新發展的技術將腎臟連接到新膀胱。」

參與這項歷史性移植手術的外科醫生納西里（Nima Nassiri）表示，手術幾乎立即得到正面成效。

納西里說：「腎臟立即產生大量尿液，患者的腎功能立刻改善。」

「手術後不需要進行任何透析，尿液可以正常流入新的膀胱。」

納西里和他的同事、外科醫生吉爾（Inderbir Gill）表示，由於骨盆血管結構複雜，先前從未進行過完整的膀胱移植手術，這項手術在技術上非常困難。

納西里說：「首次膀胱移植的嘗試已進行4年多。」

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在此之前，需要進行膀胱重建的患者可以使用部分腸道製造人工膀胱，或使用造口袋來收集尿液。

納西里說，這些技術存在一些短期與長期風險，醫生希望透過全膀胱移植加以避免。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140520

#洛杉磯
#加州大學
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