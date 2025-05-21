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巴基斯坦校車遭炸彈攻擊5死 政府與軍方強烈譴責

2025/5/21 16:35
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（中央社巴基斯坦奎達市21日綜合外電報導）巴基斯坦地方官員今天說，一輛校車在西南部俾路支省遭到汽車炸彈自殺攻擊，至少5人喪命、38人受傷，死者包括3名兒童，總理與軍方強烈譴責。

路透社報導，內政部長納克維（Mohsin Naqvi）對這些兒童罹難深表哀悼，稱歹徒對無辜兒童的野蠻行徑簡直禽獸不如，不值得寬恕。

俾路支省（Balochistan）庫茲達縣（Khuzdar）政府官員伊克巴（Yasir Iqbal）說，這輛校車當時正開往一座軍營裡的學校，約有40名學生搭乘這輛巴士，前往這所由軍方經營的學校，並說有多人受傷。

俾路支省是巴基斯坦面積最大但人口最少的省，這個人口約1500萬的省有重要的採礦計畫，但數十年來受叛亂情事所擾，不時傳出分離主義團體發動攻擊，包括2019年被美國列為恐怖組織的「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army）。

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目前尚無任何團體出面宣稱犯下今天的校車攻擊事件，但很可能又是俾路支分離主義分子所為，他們常在這個地區鎖定安全部隊和平民攻擊。

官方表示，數名兒童情況危急，死亡人數恐怕會進一步增加。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1140521

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納克維
巴基斯坦武裝組織挾持火車 安全部隊救出上百人質
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