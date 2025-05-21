川普集團越南蓋高球場 路透：次子艾瑞克出席動土

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（中央社河內21日綜合外電報導）根據路透社看到的典禮邀請函，川普集團及當地夥伴今天將為座落越南首都河內附近的一座豪華高爾夫球度假村舉行動土典禮。

報導指出，越南政府上週批准這項計畫，主辦單位表示，美國總統川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）將出席儀式。此事於越南與華府為避免懲罰性關稅而展開談判之際進行。

開發商表示，斥資15億美元的本開發案涵蓋3個18洞高爾夫球場、一座住宅區，定於2027年完成開發，而且投資額可能追加達數十億美元。

根據邀請函，開發案所在的興安省地方當局也邀請越南共產黨總書記蘇林等領導層出席儀式。興安省是蘇林的出生地。

蘇林是否出席暫不得而知。越南國家通訊社報導，總理范明正今天將出席興安省一項動土典禮，但未就此詳述。

除了這項儀式之外，根據路透社看到的內部行程安排，艾瑞克還計劃明天會見胡志明巿官員，商討可能在這個越南南部商業中心興建摩天大樓的計畫。

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川普集團（The Trump Organization）去年10月宣布與越南「京北都市發展」（KinhBac City Development）合作時，身為集團資深副總裁的艾瑞克曾經表示：「越南在豪華酒店和高檔娛樂方面深具潛力…進入這個充滿活力巿場令我們無比興奮。」

本開發案合資企業去年10月曾在聲明中表示，此一策略合作「將在越南專注開發五星級飯店、錦標賽等級高爾夫球場，以及豪華住宅區和無與倫比便利設施」。不過雙方的合作條件沒有對外公布。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140521