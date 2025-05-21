英國4月通膨率3.5% 創15個月來新高

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國當局今天公布官方數據顯示，隨著能源費和水費大幅上漲，英國4月的通貨膨脹率飆升來到3.5%，高於分析師預期。

法新社報導，英國國家統計局（Office for National Statistics）透過聲明指出，4月的消費者物價指數（CPI）年增率升至3.5%，為2024年初以來新高，且高於分析師預測的3.3%，今年3月數據則是2.6%。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在聲明中說道：「我對這些數據感到失望，因為我知道生活成本壓力依然壓在上班族的身上。」

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英國相關當局考量到石油和天然氣市場的變動以及供水單位負債累累，便允許民營公司從4月開始調漲家庭費用帳單。

英國國家統計局官員費茲納（Grant Fitzner）透過聲明表示：「家庭支出大幅增加，導致通膨急劇攀升。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1140521