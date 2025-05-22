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北韓發射巡弋飛彈 韓媒：為軍艦下水失敗挽顏面

2025/5/22 16:20（5/22 16:34 更新）
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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）南韓軍方表示，北韓今天上午發射數枚巡弋飛彈，落入東海。由於這次試射飛彈時間點正好落在北韓官媒報導前一天驅逐艦入水事故之後，南韓媒體推測，可能是為安撫軍心、挽回顏面。

南韓合同參謀本部表示，北韓在當地時間今天上午9時左右，從咸鏡南道宣德一帶發射數枚巡弋飛彈，之後落入東海。南韓軍方正在分析相關數據，不排除北韓從海上發射飛彈的可能性。

北韓今年2月曾公開試射參考俄製對艦飛彈所研發的新型地對艦巡弋飛彈。韓聯社報導，有意見認為，北韓可能改良飛彈成為艦對地或艦對艦飛彈，並進行測試。

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韓聯社與京鄉新聞等南韓媒體也指出，在今天發射飛彈前不久，北韓中央通信社（KCNA）剛報導了21日舉行的5000噸級驅逐艦下水儀式發生重大事故的消息，發射飛彈可能是為證明其軍事能力，安撫軍心並挽回顏面。

南韓軍方一般不會特別公開監測到北韓發射巡弋飛彈的消息，而是針對違反聯合國安理會決議的彈道飛彈。南韓軍方上一次公布北韓射彈消息是8日北韓試射短程彈道飛彈。（編輯：韋樞）1140522

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