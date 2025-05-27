美國陣亡將士紀念日 川普痛批反對者與法官

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（中央社阿靈頓26日綜合外電報導）美國總統川普今天在一年一度的陣亡將士紀念日發文，以「敗類」嚴詞批評反對者以及做出對他不利裁定的法官。

法新社報導，川普今天依循總統的傳統，在陣亡將士紀念日當天拜訪阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），這座公墓位在美國維吉尼亞州，是約40萬陣亡將士等人的長眠之處。

川普在公墓內的無名戰士塚（Tomb of the Unknown Soldier）獻花後發表演說，大致遵循總統在這個場合讚揚美國戰爭英雄的慣例。

然而，這名78歲的共和黨人當天一早就在自己的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發布皆為大寫字母的長文表示：「祝大家陣亡將士紀念日快樂，包含過去4年試圖摧毀我國的敗類」。

而川普這篇發文也宣稱「扭曲的激進左派思維」已經使「數千萬名非法移民湧入，其中有許多非法移民為罪犯、精神失常者」。

他也在文中抨擊前任總統，並批評「憎恨美國」的法官「在執行一項任務」，目的是「讓來自全球的殺人犯、毒販、強暴犯、黑幫分子，以及獲釋的囚犯留在美國」，讓他們得以「再次搶劫、殺人與強暴」。

川普目前捲入多起與聯邦法官的司法戰，這些法官多次對他涉嫌違憲的行動發出臨時限制令，而這些案件仍有待進一步裁決。

由於共和黨在聯邦參眾兩院握有多數席次，且鮮少牽制白宮的決策，因此法院成了川普試圖突破憲政常規的主要障礙。

而川普在阿靈頓演說時，讚揚美國史上幾場重要戰役之外，也向多位戰死沙場的軍人致敬。

不過，他今天的演說也再度表現出他偏離講稿、自談功績的習慣。

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川普俯瞰這座以白色大理石十字墓碑聞名的公墓時提到他再度擔任總統的幸運，因為他將主持2026年世界盃足球賽、2026年美國建國250週年紀念，以及2028年洛杉磯奧運。2026世界盃將由美國、加拿大和墨西哥合辦。

他指出，若不是在2020年首度競選連任失利，他就無法在上述3個事件期間擔任總統。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1140527