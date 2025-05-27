巴基斯坦盼解決爭端 總理表態願與印度會談

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（中央社記者李晉緯新德里27日專電）巴基斯坦總理夏立夫（Shahbaz Sharif）在訪問伊朗時表示，願意與印度和平談判，解決克什米爾（Kashmir）、恐怖主義、水資源共享、貿易等關鍵的雙邊議題。

夏立夫25日起陸續前往土耳其、伊朗、亞塞拜然、塔吉克4國，進行6天訪問，印度新聞網站Firstpost報導指夏立夫在伊朗時說：「我們希望透過談判解決所有爭端，包括克什米爾和水資源的問題，也準備與我們的鄰國就貿易和反恐問題進行對話。」

巴基斯坦「黎明報」（Dawn）提到，夏立夫說：「我們準備進行談判，以促進貿易，同時打擊恐怖主義。我們希望和平，將藉由談判為區域的和平做努力，解決長久以來懸而未決的問題。」

但他也警告，如果印度選擇戰爭之路，巴基斯坦也將做出回應。

印度電視新聞頻道ABP News報導，夏立夫在和伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）共同舉行的聯合記者會上說：「如果他們（指印度）選擇繼續侵略，那麼我們將像幾天前一樣保衛我們的領土。但如果他們接受我們的和平協議，我們也會表明確實、認真、真誠渴望和平。」

印度控制的克什米爾4月22日發生恐怖攻擊，有26人因此喪命，另有數十人受傷。印度5月7日凌晨展開「辛多爾行動」（Operation Sindoor），對巴基斯坦恐怖分子進行精準打擊。

「辛多爾行動」開始後，有情資顯示巴基斯坦展現與印度談判的意願，但印度總理莫迪（Narendra Modi）明確表示，與巴基斯坦的任何對話，將僅限討論恐怖主義及要巴基斯坦歸還其控制的克什米爾地區兩個議題上。

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莫迪當時曾公開說：「恐怖主義與談判沒辦法同時發生，恐怖主義及貿易不能並存，血和水無法同時存在。我想告訴國際社會，如果印度要和巴基斯坦談判，也只會討論恐怖主義及巴控克什米爾問題。」

印度、巴基斯坦互相攻擊數日後，突然於10日宣布停火。美國總統川普（Donald Trump）對外宣稱，印巴衝突是在他的調停下停止，但這個說法遭印方否認，印度政府明確表示，與巴基斯坦間的任何談判，都必須是雙邊事務，不得有任何第三方參與。（編輯：唐聲揚）1140527