中韓混血韓兵涉向共軍洩聯合軍演情報 通敵罪起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國一名現役軍人因涉嫌向中國軍方情報單位洩漏韓美聯合軍演機密被捕，經調查發現他是中韓混血，且外祖父為中國退役軍官，15日已依一般通敵罪嫌起訴他。

韓聯社根據軍檢單位向國民力量議員姜大植提供的公訴狀報導，這名現役陸軍兵長A某2003年出生於中國，父親是韓國人、母親是中國人，2008年曾在中國北京生活半年以上，與身為中國退役軍官的外祖父同住。

據調查，A某在2021年9月進入中國當地大學就讀，2023年12月回到韓國服役，2024年1月結束新兵訓練後在中國社群網站上傳身穿陸軍制服的照片，之後收到中國軍方情報單位人員聯絡，接受翻譯工作委託，自此開始往來。

A某去年8月休假期間前往北京與中國軍方情報人員見面，被收買後允諾透過智慧型手機程式向中方傳遞軍事機密。他回到軍隊後依照收到的指令，利用軍隊內部電腦傳送韓美「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield，UFS）年度軍演相關資料。

資料內容據稱為美軍向韓方提供的文件，包括駐韓美軍駐地名稱與兵力增員計畫、有事時進行精密打擊的可能目標，以及負責韓美聯演的軍官所屬部隊、姓名、聯絡方式等資料。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

A某也以此在去年8月至今年2月間透過支付寶陸續收取共8萬8000人民幣（約新台幣37萬2240元）報酬。

韓國軍方在4月18日發現A某洩密後將他逮捕，5月15日依一般通敵罪嫌起訴。（編輯：韋樞）1140527