中美貿易戰休兵90天 雙方仍有分歧談判缺少破口

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（中央社記者吳柏緯台北30日電）美中貿易戰進入90天的停戰期，雙方的談判進度令國際關注。美國的核心訴求是減少貿易逆差，中國的紅線是不更動法規，晶片與稀土成為重要籌碼。但業內人士悲觀分析，以目前的氛圍，幾乎無從談起。

美中11日在日內瓦會談達成關稅戰休兵90天的共識後，外界關注後續談判進度與影響。英國廣播公司（BBC）中文網報導指出，7年前雙方的「談判大戲」已上演了第一季，但在耗時一年半，經過冗長而波折的談判所達成的第一階段貿易協定，卻因為疫情、選舉等因素，履行情況並不理想。

從近期兩國政府各自的「準備」中不難發現，兩國對於尚未展開的談判有所準備。例如美國修改了關於晶片禁令的法規，中國則更加完善稀土出口政策。然而業內人士悲觀分析，談判的根本是兩國要建立新的合作框架，不僅是政治上的突破，也要對各自戰略目標進行根本性反思，但以目前的氛圍來看，「這幾乎無從談起」。

報導分析，美國總統川普對於關稅的核心訴求是減少貿易逆差，這在第一次美中簽訂的貿易協定中體現。按照當時協定，中國承諾2020和2021兩年，將在2017年的基礎上額外購買2000億美元的商品和服務。

然而相關協定的落實情況並不理想，墨卡托中國研究中心的分析師君特（Jacob Gunter）在報導中分析，中國因疫情和不願推進結構性改革而未能履行協定大部分內容，但更加根本的問題是「第一階段貿易協定本身就已是一個缺乏實質內容的權宜安排」。

他說，在目前的環境下達成的任何新協定，可能都只是「戰術性暫停」，而非戰略性重置。由於美國兩黨在美中關係上達成了深刻變革的共識，即便川普政府希望達成某種更大範圍的「重大讓步協議」，國會也未必會支持。

至於中國的紅線則是不更動任何的法規。在前一次的貿易協定談判時，中國在近150頁的草案中刪除了涉及智慧財產權保護、技術轉讓、競爭政策等7個關鍵章節的承諾，這些具有約束力的法律表述，正是當時的美國視為重中之重的內容。

報導提到，多年來，美國官員一直抱怨中國的改革承諾都是空話。而中國官員則認為，法律修改需要經過一套特有的流程，不是輕易說改就改的。

這類對紅線的設置和觸碰，在最近這一次貿易戰中再次浮現。例如美國在四月下旬向中方發出一封信，信中提到川普希望北京針對芬太尼採取的4項措施，這使美中和解變得更為複雜，甚至被中國認為「傲慢」。

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對於往後的談判，分析師仍認為芬太尼會是一個可能的突破口。上海顧問公司太德維商務諮詢公司（TidalWave Solutions）高階合夥人強生（Cameron Johnson）分析，如果在遏制芬太尼上獲得重大進展，兩國關係至少在某些方面會出現一些積極的緩和跡象。「芬太尼管制上的合作，似乎是低政治成本的一個絕佳選項」。

然而君特持較為悲觀的立場認為，儘管兩國都可能有短期內緩和緊張局勢的動力，但推動脫鈎的驅動因素依然存在。在產業政策、技術管控和地緣政治結盟等根本分歧面前，任何協議都更可能成為權宜之計，而非長期穩定的基石。（編輯：陳鎧妤）1140530