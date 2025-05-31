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墨西哥販毒集團囂張 用中國無人機武器反制軍方

2025/5/31 08:48
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市30日專電）無人機不只大量使用於俄烏戰場，現在更成為墨西哥販毒集團走私運毒，甚至攻擊對手以及軍方緝毒的新武器。根據調查，有中國製造的先進反無人機裝備流入販毒集團。

墨西哥媒體「千禧報」（Milenio）調查報導，近年來販毒組織越來越頻繁使用無人機，不只用於偵查走私運毒路線、偵測軍方行動，更利用無人機從空中投擲爆裂物，攻擊敵對的販毒勢力，甚至鎖定緝毒的墨西哥軍人。上個月就有兩名墨西哥陸軍士兵在執行任務時，遭到販毒集團無人機投擲爆裂物炸成重傷。

雖然此前墨西哥國防部已經成立「601中隊」，擴大無人機部隊的規模，以強化監控與偵察販毒集團的活動，但「千禧報」調查，隸屬於惡名昭彰的「西納羅亞」（Sinaloa Cartel）販毒集團，其中一個派系組織「拉瑪伊薩」（La Mayiza），居然透過管道取得中國製造的軍用級別「反無人機」科技裝備，對抗墨西哥軍方，並反制其他販毒組織的無人機攻擊。

媒體資訊報（Infobae）也指出，「拉瑪伊薩」販毒組織取得的反無人機裝備名為「獵人」（Hunter），是由總部位於中國深圳「SkyFend」公司所製造。該裝備價格高達10萬美元（約新台幣300萬元），外觀類似步槍，屬於攜帶式干擾器，可同時探測，並在3公里的範圍內干擾多架無人機的控制信號、導航與影像傳輸。

報導引述墨西哥安全部門的消息人士說法，「拉瑪伊薩」組織至少已經擁有3種「SkyFend」公司製造的反無人機裝備。除了「獵人」外，另外包括有效範圍兩公里的背包干擾器，可以持續發送假信號，讓進入範圍的無人機失控、墜毀，或被迫離開該區域。甚至還有攜帶式的平板裝置，可以整合和指揮干擾設備所蒐集的資訊，同時監控與控制多達10架無人機。

販毒集團十分囂張，還在社群平台展示組織成員穿戴反無人機裝備的照片，向墨西哥軍方示威。

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中國公司「SkyFend」成立於2020年，以製造各種反無人機裝備和資訊監控產品為主。「千禧報」指出，2024年7月，國際特赦組織點名「SkyFend」無人機設備，被使用於蘇丹武裝衝突中。該公司還因為在2023年12月出口反無人機裝備給一家遭烏克蘭政府制裁的俄羅斯公司，引發國際爭議。

面對販毒集團已經走向無人機科技運用，讓軍方防不勝防，且令人憂心的是，墨西哥政府對於無人機以及相關裝備的交易，並沒有明確規範，也因此無法追蹤這些中國進口無人機裝備的流向。目前墨西哥國會已經提案，要強化管制數位平台上的無人機交易，以降低這些設備被用來攻擊軍隊的風險。（編輯：唐聲揚）1140531

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