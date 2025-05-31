美媒：有人假冒白宮幕僚長身分 FBI調查中

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）「華爾街日報」引述知情人士說法報導，美國聯邦政府正調查一樁有人假冒白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）的案子。

這份昨天刊登的報導提到，威爾斯告訴同事，她的手機通訊錄被駭客入侵，讓假冒她的人得以拿到私人電話號碼。

報導指出，此事影響到威爾斯的私人電話，而不是她的公務電話。

報導還引述知情人士說法寫道，數週來，聯邦參議員、州長、美國商界高階主管和其他人士都收到一名自稱威爾斯的人傳來的訊息或打來的電話。

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路透社報導，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）今天透過聲明說：「FBI以最嚴肅的態度看待所有針對總統及其工作人員和網路安全的威脅。保護我們政府官員得以安全溝通以完成總統交辦的任務，是（我們的）最優先要務。」

威爾斯是美國總統川普的重要左右手，也是白宮運作的核心人物，會有不少外國情報機構和其他敵對陣營對她的私人電話內容非常感興趣。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1140531