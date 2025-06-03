烏克蘭奇襲成話題 美海軍研究布局陸軍甩過時思維

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓2日專電）烏克蘭無人機奇襲俄軍成為五角大廈焦點，海軍部長費蘭今天指出，「我們不能不去研究烏克蘭正在發生的事情」，陸軍參謀長喬治則提到，科技快速改變戰場，長期軍備採購模式已過時，應聚焦快速將新系統交付士兵。

烏克蘭昨天發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，出動大批無人機襲擊俄羅斯空軍基地，震撼全球。這些無人機被藏進木製棚屋屋頂，以卡車運送深入俄國境內數千公里。烏克蘭安全局（SBU）指出，逾40架俄軍軍機因此遭毀。

這場「烏克蘭版木馬屠城」成為今天華府AI EXPO大展的話題，費蘭（John Phelan）在由美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」前主席蓋拉格（Mike Gallagher）主持的座談上表示，不能不去研究「蜘蛛網」行動，同時必須結合美軍在紅海面臨的挑戰來看。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）2023年底開始對紅海的船隻發動無人機和飛彈攻擊，自稱是為了在以色列與哈瑪斯（Hamas）武裝分子的戰爭中挺巴勒斯坦人。

費蘭指出，外界其實並不了解紅海的無人機攻擊數量有多驚人。美國海軍因應表現佳，雖然也曾有失誤，但已經修正。

他表示，敵人在實戰中迅速進化，烏克蘭戰場上也是如此。「所以我們一直在不斷地挑戰我們的團隊，我們該如何調整？這（起事件）對我們意味著什麼？我們該怎麼做？」

陸軍參謀長喬治（Randy George）則提到烏克蘭奇襲俄軍就是「科技迅速改變戰場」的絕佳例子。「但大家還是總是在談計畫目標備忘錄、正式軍備採購案等等。我認為那是過時的思維」。當這些系統進入部署階段時，往往已經過時。

計畫目標備忘錄（Program Objective Memorandum）是指，美國國防部對未來5年計畫與能力建構的規畫週期。

喬治強調，尤其像無人機、通訊設備與電子戰工具，許多都已能在商業市場上取得，因此美軍必須縮短研發與部署的時程，快速將新系統交到士兵手中。

他指出，近期陸軍一支部隊前往路易斯安那州的聯合備戰訓練中心受訓，當地提供最逼真的模擬戰鬥環境。而這支部隊配備近400架無人機。

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這個數量遠高於今年1月在歐洲輪訓時，第10山地師第3旅使用的200多架無人機，後者是今年5月為止配備無人機數量最多的一次輪訓。

為期3天的AI EXPO由華府智庫「特別競爭研究計畫」 （Special Competitive Studies Project）舉辦，除了科技大頭共襄盛舉，國防重量級官員也親自擔任論壇講者。（編輯：田瑞華）1140603