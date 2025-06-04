波蘭6月起強化移民規則限制外籍學生與勞工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者彭維楀華沙3日專電）波蘭媒體報導，自6月1日起，波蘭政府實施更嚴格的移民規則，加強審查外國學生與經濟型移民。新規並賦予地方政府阻止部分職業移民申請工作許可的權力，並提高外籍學生的語言與學歷門檻，旨在遏止移民濫用並強化國家安全。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）強調，此舉是重新獲得對移民控制並提升波蘭人安全的一步。

波蘭共和報（Rzeczpospolita）報導，官方數據顯示，波蘭的外國學生數量在2023年突破10萬人，佔全體學生約9%。圖斯克政府指控，在PiS執政期間（截至2023年12月）這項制度遭移民濫用，部分人士藉由學生簽證作為進入波蘭或前往歐盟他國的後門。

最高審計署（Najwyższa Izba Kontroli, NIK）審計顯示，因簽證資料未全數登錄，且外交部僅保留1年資料，導致多達1.7萬份學生簽證難以查驗真實性。

移民新規顯示，政府除壓縮學生簽證核發量外，也進一步要求未來申請人須具備至少B2等級的語言能力，並通過中學畢業考試。新規定也要求各大學驗證學生資格，並通報未報到學生予領事館；外籍生比例上限為在校生的50%，如有超過，將暫停招收外籍學生。

新政同時影響經濟移民。地方首長（starosta）有權制定不得對外籍人士發放許可的職業清單，以反映當地勞動市場需求。非法僱用移民的罰金則從原先的1000至3萬茲羅提（約新台幣8000元至24萬元）提高到3000至5萬茲羅提。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

儘管政策趨緊，波蘭仍同步實施歐盟「藍卡指令」（EU Blue Card Directive），為高技能第三國國民提供更靈活的流動性與居留權。

波蘭目前為歐盟移民湧入最多的國家之一，主要移民群體包括烏克蘭人（67.3%）、白俄羅斯人（11.5%）與喬治亞人（2.3%）。（編輯：韋樞）1140604