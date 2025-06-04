加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
前立委陳歐珀涉收賄護航業者 北檢聲押禁見
首頁 / 國際

波蘭6月起強化移民規則限制外籍學生與勞工

2025/6/4 07:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者彭維楀華沙3日專電）波蘭媒體報導，自6月1日起，波蘭政府實施更嚴格的移民規則，加強審查外國學生與經濟型移民。新規並賦予地方政府阻止部分職業移民申請工作許可的權力，並提高外籍學生的語言與學歷門檻，旨在遏止移民濫用並強化國家安全。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）強調，此舉是重新獲得對移民控制並提升波蘭人安全的一步。

波蘭共和報（Rzeczpospolita）報導，官方數據顯示，波蘭的外國學生數量在2023年突破10萬人，佔全體學生約9%。圖斯克政府指控，在PiS執政期間（截至2023年12月）這項制度遭移民濫用，部分人士藉由學生簽證作為進入波蘭或前往歐盟他國的後門。

最高審計署（Najwyższa Izba Kontroli, NIK）審計顯示，因簽證資料未全數登錄，且外交部僅保留1年資料，導致多達1.7萬份學生簽證難以查驗真實性。

移民新規顯示，政府除壓縮學生簽證核發量外，也進一步要求未來申請人須具備至少B2等級的語言能力，並通過中學畢業考試。新規定也要求各大學驗證學生資格，並通報未報到學生予領事館；外籍生比例上限為在校生的50%，如有超過，將暫停招收外籍學生。

新政同時影響經濟移民。地方首長（starosta）有權制定不得對外籍人士發放許可的職業清單，以反映當地勞動市場需求。非法僱用移民的罰金則從原先的1000至3萬茲羅提（約新台幣8000元至24萬元）提高到3000至5萬茲羅提。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

儘管政策趨緊，波蘭仍同步實施歐盟「藍卡指令」（EU Blue Card Directive），為高技能第三國國民提供更靈活的流動性與居留權。

波蘭目前為歐盟移民湧入最多的國家之一，主要移民群體包括烏克蘭人（67.3%）、白俄羅斯人（11.5%）與喬治亞人（2.3%）。（編輯：韋樞）1140604

#烏克蘭
#外交部
#波蘭
#圖斯克
#歐盟
圖斯克
對抗假訊息 波蘭啟動反非法移民宣傳波蘭總統大選親歐盟華沙市長拔頭籌 無人過半6/1決選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：