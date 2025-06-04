地緣衝突加劇安全風險增 航空業者面臨沉重壓力

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（中央社新德里3日綜合外電報導）航空公司高層指出，衝突地區不斷擴大，為航空公司營運和獲利能力帶來日益沉重的壓力，因為他們必須面對突如其來的飛彈和無人機、空域關閉、GPS詐騙和客機遭擊落等挑戰。

路透社報導，航班取消和航線變更導致航空公司成本不斷增加，並失去市場占有率。

歐洲航空公司途易航空（TUI Airline）安全負責人莫瑞（Guy Murray）說：「在這種環境下，航班規劃變得非常困難…航空業依賴可預測性運作，而缺乏可預測性必然會導致成本上升。」

隨著俄羅斯與烏克蘭周邊、整個中東地區、印度和巴基斯坦之間以及非洲部分地區空域關閉情況日益增加，航空公司可選擇的航線變得愈來愈少。

分享飛行風險資訊的航空業會員組織OPSGROUP創辦人齊伊（Mark Zee）說：「與5年前相比，現在一趟典型的歐亞航班，在每次飛行前，都必須針對一半以上沿途國家的安全風險進行評估。」

自2023年10月以來，中東的以巴衝突使得商業航班在主要航線上，必須與突如其來的大量無人機和飛彈共用空域，其中有些距離甚至近到機師和乘客都能目睹。

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俄羅斯各地機場現在經常因無人機活動而短暫關閉，而干擾導航系統的行為，也就是所謂的全球衛星定位系統（GPS）訊號遭大規模壓制干擾（jamming）和欺騙攻擊（spoofing），則在全球政治敏感區域急劇增加。

國際航空運輸協會（IATA）安全主管卡林（Nick Careen）今天在新德里舉行的年會上告訴記者：「空域不應被當成報復工具，但目前情況就是如此。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉文瑜）1140604