加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

滿足北約新目標 德防長：德國需增6萬現役軍人

2025/6/5 21:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）德國國防部長佩斯托瑞斯今天表示，根據北大西洋公約組織對武器與人員的新目標，德國需額外增加多達6萬名軍人；北約（NATO）正在強化軍力，以應對俄羅斯日增的威脅。

路透社報導，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在布魯塞爾與北約各國防長召開會議前對記者說：「（德國）作為歐洲最大經濟體，我們正進一步承擔應有的責任。」

由於這些目標屬機密性質，北約秘書長呂特（Mark Rutte）僅簡述北約試圖填補的缺口。

呂特告訴記者：「我們必須投資我們的防空系統、長程飛彈、機動地面部隊，以及指揮與控制系統，這一切都勢在必行。」他還說，這些都需要龐大的投資。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

佩斯托瑞斯指出，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）將需在現役部隊額外增加5萬到6萬名軍人，將使德國部隊總人數達到25萬至26萬人。

根據德國國防部統計，聯邦國防軍目前尚未達到2018年設定的20萬3000人目標，目前還缺少約2萬名常備軍人。（譯者：劉文瑜/核稿：洪啓原）1140605

#北大西洋公約組織
#布魯塞爾
#呂特
#德國
#北約
#佩斯托瑞斯
#國防部
呂特
美防長：北約接近同意川普所提國防支出要求籲北約增加國防支出 美防長：不能只依賴美國
佩斯托瑞斯
英德首次合作開發深度精準打擊武器 射程逾2000公里南海緊張之際 菲律賓德國簽署國防合作協議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：