滿足北約新目標 德防長：德國需增6萬現役軍人
2025/6/5 21:42
（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）德國國防部長佩斯托瑞斯今天表示，根據北大西洋公約組織對武器與人員的新目標，德國需額外增加多達6萬名軍人；北約（NATO）正在強化軍力，以應對俄羅斯日增的威脅。
路透社報導，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在布魯塞爾與北約各國防長召開會議前對記者說：「（德國）作為歐洲最大經濟體，我們正進一步承擔應有的責任。」
由於這些目標屬機密性質，北約秘書長呂特（Mark Rutte）僅簡述北約試圖填補的缺口。
呂特告訴記者：「我們必須投資我們的防空系統、長程飛彈、機動地面部隊，以及指揮與控制系統，這一切都勢在必行。」他還說，這些都需要龐大的投資。
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佩斯托瑞斯指出，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）將需在現役部隊額外增加5萬到6萬名軍人，將使德國部隊總人數達到25萬至26萬人。
根據德國國防部統計，聯邦國防軍目前尚未達到2018年設定的20萬3000人目標，目前還缺少約2萬名常備軍人。（譯者：劉文瑜/核稿：洪啓原）1140605
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