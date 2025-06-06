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美5月非農就業新增13.9萬人高於預期 失業率持穩

2025/6/6 21:51
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國政府今天公布的數據顯示，儘管民間招聘速度放慢，但5月非農就業新增人數優於預期，顯示外界關注美國總統川普廣徵關稅的影響之餘，勞動市場仍具韌性，失業率維持穩定。

法新社報導，美國勞工部今天表示，美國5月非農就業新增13萬9000人，低於4月的14萬7000人；失業率維持在4.2%不變，時薪月增幅達0.4%優於預期。

整體數據顯示，儘管川普今年來頒布一系列關稅措施，對金融市場、供應鏈與消費者信心造成打擊，美國就業市場仍相對健康。

川普於4月頒布他重返白宮以來最廣泛的關稅措施，包括對多數美國貿易夥伴課徵10%的基本關稅，並對數十個經濟體課徵更高關稅，但專家表示，關稅效應需經過一段時間才會顯現。部分原因是川普的關稅政策反覆不定。

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目前，經濟學家正密切注意美國雇主可能減緩招聘的跡象。

聯準會「褐皮書」（Beige Book）針對經濟情勢的調查，和近來美國企業受訪的調查也顯示，關稅造成許多企業暫停投資和招募新員工。（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1140606

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