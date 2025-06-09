高通斥資逾700億收購英國晶片同業 力拚強化AI技術
2025/6/9 21:44
（中央社舊金山9日綜合外電報導）美國晶片設計大廠高通（Qualcomm）今天同意以24億美元（約新台幣718億元）收購英國同業Alphawave，力拚強化自家人工智慧（AI）技術。這項收購預計於2026年第1季完成。
路透社報導，消息傳出後，Alphawave盤中股價一度飆漲近25%。
根據這樁交易，Alphawave股東將獲得每股183便士，較高通公開收購意向前，該公司3月31日的收盤價溢價近96%。
在格林威治標準時間9日8時37分（台北時間9日下午4時37分），Alphawave盤中股價大漲23.1%，略高於高通的收購價。
傑富瑞集團（Jefferies）分析師表示，在Alphawave今天撤出與中國合資的公司WiseWave後，這項收購案預計不會遭遇重大監管障礙。
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Alphawave為資料中心、網路連線及半導體儲存提供解決方案，它是高通的戰略收購對象。高通於今年5月宣示重返資料中心中央處理器（CPU）市場。
高通指出：「收購Alphawave Semi旨在進一步加快高通在資料中心的擴張，並在這當中提供重要資產。」（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140609
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