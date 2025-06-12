傳致函金正恩遭北韓拒收 白宮：川普仍樂意與他通信

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統川普樂意與北韓領導人金正恩展開對話，並指出他在第1任期內曾與金正恩建立友好關係。

路透社報導，專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）說，北韓駐紐約聯合國代表團多次拒收川普寫給金正恩的信件，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）回應相關報導時對記者說：「總統仍願意與金正恩通信。」

川普在2017年至2021年的第1個任期內，曾與金正恩舉行3次高峰會，並交換了多封川普稱之為「美麗」的信件。2019年6月，川普曾從分隔南北韓的非軍事區短暫踏入北韓領土。

然而，在限制北韓核計畫方面幾乎沒有取得進展。川普今年3月坦言，平壤已是個「擁核國家」。

自雙方在川普第1任期內的峰會外交結束後，北韓並未展現對於重返談判桌的興趣。

南韓上週選出新總統李在明後，李在明也承諾將重啟與北韓對話。李在明11日下令暫停在兩韓非軍事區（DMZ）以擴音器播放音樂和傳播訊息，藉此向北韓釋出善意。

然而，分析人士指出，對李在明與川普來說，與北韓接觸的難度可能更甚川普第1任期的情況。

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自那時起，北韓已大幅擴張其核武與彈道飛彈計畫，並與俄羅斯建立了密切關係，平壤向俄羅斯提供部隊與武器，直接支持莫斯科在烏克蘭的戰爭。

北韓官媒12日報導，金正恩在致俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的訊息中說，北韓「將永遠與莫斯科站在一起」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140612