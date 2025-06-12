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新加坡官員赴印尼防務展 重申雙邊國防緊密合作

2025/6/12 12:14（6/12 12:41 更新）
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新加坡國防部高級政務部長扎吉哈（左）在第10屆印尼防務展與論壇上，與印尼國防部副部長唐尼（右）會面時，重申兩國長期且密切的防務關係。（新加坡國防部提供）中央社記者吳昇鴻新加坡傳真 114年6月12日
新加坡國防部高級政務部長扎吉哈（左）在第10屆印尼防務展與論壇上，與印尼國防部副部長唐尼（右）會面時，重申兩國長期且密切的防務關係。（新加坡國防部提供）中央社記者吳昇鴻新加坡傳真 114年6月12日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡12日專電）第10屆印尼防務展與論壇登場，新加坡國防部高級政務部長扎吉哈與印尼國防部副部長唐尼會面時，重申兩國長期密切的防務合作，雙邊將強化國防夥伴關係，續推「南海行為準則」（COC）協商。

扎吉哈（Zaqy Mohamad）昨天到印尼雅加達出席印尼防務展與論壇，並會見多國國防事務代表。聯合早報報導，印尼防務展與論壇（Indo Defence Expo and Forum）此次匯集各國政府代表、國防製造商和業界專家，除了展示軍事技術外，也是國際代表交流平台。

扎吉哈在活動期間會晤唐尼（Donny Ermawan Taufanto），雙方重申兩國長期且密切的防務關係，也探討如何加強彼此在這方面的合作。

新加坡國防部發布新聞資料指出，扎吉哈此行凸顯雙邊穩固的防務關係。兩國防務機構透過聯合演習、互訪、專業交流及參與課程等方式定期互動，「這些加深雙方相互理解與情誼。兩國也在東協國防部長會議（ADMM）與擴大會議（ADMM-Plus）等多邊平台緊密接觸」。

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印尼國防部長夏弗里今年1月訪問新加坡，期間會見新加坡總理黃循財、時任國防部長黃永宏，聚焦國防領域交流與合作，並討論在多邊論壇促進安全合作的方式。印尼說將強化國防夥伴關係、續推「南海行為準則」協商。

印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）曾表示，將擴大現有的國防夥伴關係，並加強應對影響印尼主權的戰略問題，如海上安全、海上通行與漁業安全，並推動「南海行為準則」促進東協與中國對話。（編輯：張芷瑄）1140612

扎吉哈
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