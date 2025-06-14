加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢
首頁 / 國際

以色列軍方證實伊朗發射飛彈 下令民眾避難

2025/6/14 03:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷13日綜合外電報導）以色列軍方今天證實伊朗向以色列發射飛彈，下令民眾前往避難所躲避。

綜合法新社報導，以軍聲明指出，「不久之前，以色列國防軍（IDF）證實有自伊朗向以色列國土發射的飛彈」，民眾應進入避難所，並「留在避難所直到進一步通知」。

以軍今天稍早針對伊朗的伊斯法罕（Isfahan）核設施發動攻擊，並稱已襲擊伊朗各地逾200個目標。

以軍發言人德弗林（Effie Defrin）表示：「我現在能夠證實，我方對伊斯法罕核設施發動攻擊，行動仍正在進行。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

以軍還表示，自今天空襲伊朗以來，攻擊伊朗各地目標已超過200個。

德弗林說：「我們攻擊目標已超過200個，我軍仍在持續攻擊。」（譯者：徐睿承/核稿：屈享平）1140614

以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
70
更多編輯台推薦新聞：