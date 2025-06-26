貝佐斯偕未婚妻抵威尼斯 奢華婚宴掀抗議聲浪

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（中央社威尼斯25日綜合外電報導）美國電商亞馬遜創辦人貝佐斯與未婚妻桑琪士今天抵達義大利「水都」威尼斯，準備在此浪漫完婚。不過，這場奢華婚禮已在威尼斯掀起抗議聲浪。

法新社報導，全球排名第4的億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）和他的前電視主播未婚妻桑琪士（Lauren Sanchez）被目擊搭乘水上計程車，抵達位於大運河（Grand Canal）旁的安縵酒店（Aman Hotel）。

這場為期3天的婚宴預計27日登場，正式婚禮儀式將在1處秘密地點舉行。

現年61歲的貝佐斯與55歲的桑琪士據悉包下威尼斯多家頂級飯店，準備迎接一眾星光熠熠的賓客，據傳包括影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、滾石主唱米克傑格（Mick Jagger）、實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）、脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）、「神鬼奇航」男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）等。

美國總統川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）昨天下午已偕同丈夫賈庫許納（Jared Kushner）及3名子女抵達威尼斯。

傳言指出，婚禮可能在仁慈修道院教堂（Church of the Abbey of Misericordia）或曾為海軍重鎮的阿森納造船廠（Arsenale）舉行。

「義大利晚郵報」（Corriere della Sera）報導，已有至少95架私人飛機申請在威尼斯馬可波羅機場（Marco Polo airport）降落。這對準新人據傳邀請了約200名賓客。

這場奢華婚禮在威尼斯引發爭議。作為全球最受歡迎的觀光城市之一，部分民眾擔心這麼多名流與隨行人員湧入當地，將使生活更加不便。

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抗議人士23日在聖馬可廣場（St. Mark's Square）拉開巨型布條，上頭印有貝佐斯開懷大笑的照片，布條上的標語寫著：「如果你能租下整個威尼斯來辦婚禮，你就應該多繳點稅」。

桑琪士也飽受批評，因為她曾呼籲加強對抗氣候變遷，另一方面卻在4月搭乘由貝佐斯旗下太空公司藍源（Blue Origin）開發的火箭，前往太空旅行。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1140626