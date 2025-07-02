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川普關稅緩衝期將屆 大型車廠第二季在美銷量跳增

2025/7/2 13:50
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（中央社紐約1日綜合外電報導）全球多家主要汽車製造商今天公布在美國第二季銷售數據，由於消費者趕在美國關稅加徵前加快購車腳步，包括通用汽車（General Motors）、福特（Ford）等大型車廠銷量均有成長。

法新社報導，在美國總統川普（Donald Trump）關稅緩衝期將屆的預期佔據新聞版面下，第二季初汽車銷售尤為活絡。除了美國車廠外，日本汽車製造商豐田（Toyota）、本田（Honda）以及韓國起亞（Kia）與現代汽車（Hyundai）相較2024年同期均通報銷售成長。

投資研究機構CFRA Research股票分析師尼爾森（Garrett Nelson）表示：「他們利用關稅恐慌帶來的效應提升買氣，本季初期表現尤其明顯。」

儘管汽車產業一直位處川普重塑全球貿易的核心，但消費者目前尚未明顯感受到因關稅所帶來的價格上漲。

分析師指出，這是因為車廠仍以關稅實施前進口的庫存車為主。不過，2025年下半年售價預計將進一步上漲，但市場供需可能會對這樣的漲幅形成限制。

通用汽車第二季交車量增加7.3％達74萬6588輛，這得益於皮卡車與休旅車的穩健銷售表現，以及針對尋求平價車款消費者所推出車款的銷售佳績。

福特第二季銷售量達61萬2095輛，增長14.2％，主要受惠於一項針對多款車型提供顧客員工價的促銷方案。

豐田汽車銷售成長7.2％達66萬6470輛，旗下Camry與Tacoma皮卡車等多款車型均呈現雙位數增長。

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本田、起亞與現代則通報，第二季銷量成長介於5％至10％之間。

不過，日產（Nissan）第二季銷售下滑6.5％至22萬1441輛；斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）銷量則被市場研究機構Edmunds預估下降12.8％，單季僅售出30多萬輛。（實習編譯：吳秉勵/核稿：徐睿承）1140702

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