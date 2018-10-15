整頓司法官風紀 司法院強力執行清明專案

（中央社記者王揚宇台北15日電）司法院為整頓司法官風紀，近年強力執行「清明專案」，也開班授課，讓80名政風查處機動小組成員更了解正當法律程序觀念等，鎖定有重大風紀疑慮的法官進行跟監、動態蒐證。

司法院內部人士指出，「清明專案」在民國100年左右成立，主要是列管風紀操守不佳的法官，而在司法院長許宗力前年11月上任後，要求政風處強化專案能量，邀集司法院及所屬法院政風人員上課受訓，為的就是讓他們在蒐證過程中，更了解、符合程序正義。

「清明專案」近期已查獲台灣高等法院台中分院法官朱樑、前法官曾謀貴及士林地方法院前法官陳梅欽等3人的風紀案；像是朱樑部分，他涉嫌16次嫖妓，且其中半數是於上班期間，而曾謀貴則是涉嫌無正當理由與案件當事人私下會晤，並接受餽贈及飲宴。

另外陳梅欽遭調查發現，去年12月至今年1月間，下班後參加18場跟友人的餐聚，而在餐聚後的隔天上班，涉嫌申報加班時數，總時數達22小時，其中8小時請領新台幣6136元的加班費，其餘補休。

朱樑、曾謀貴已遭監察院彈劾，現由職務法庭審理中；陳梅欽部分則是移送監察院，涉刑事責任部分，由士林地檢署偵辦中。

司法院人士表示，會持續整頓司法官風紀，讓人民相信司法，這更是司法改革的一環，只要收到相關情資都會進行蒐證、釐清。（編輯：張銘坤）1071015