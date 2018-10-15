屏東校園女子命案 凶嫌判處無期徒刑定讞

（中央社記者王揚宇台北15日電）發生在去年2月的屏東高樹鄉校園女子命案，二審法院判凶嫌王信仁無期徒刑；全案經上訴，近日遭最高法院駁回，全案定讞。

台灣高等法院高雄分院判決指出，王姓男子不滿邱姓女友要分手，還避不見面，認為自己遭欺騙，因此，在去年2月，用假創的張姓網友臉書帳號，約她到屏東縣高樹鄉某學校會合後，再一同去唱歌。

邱姓女子依約前往，但王姓男子帶著童軍繩、水果刀，早一步在校園埋伏，等邱女現身。

被害女子見到王姓男子時受到驚嚇，王男隨即將人壓制在地，並用童軍繩纏繞在她的頸部；王姓男子見邱姓女子癱軟抽蓄，因怕她仍有救活的機會，先撿拾附近的水泥柱及磚塊，朝她的後腦猛力敲擊5、6下，再用水果刀猛刺邱女的胸部、腹部共15刀。

邱姓女子因腦部缺氧窒息、神經性與低血容性休克死亡，王姓男子怕事跡拜露，將邱女的褲子褪至膝蓋處，製造她遭性侵害的假象；同時，還將被害人騎乘的機車及安全帽、外套等物品丟棄校園旁排水溝內，也企圖製造她發生車禍假象，藉此湮滅證據。

法院審理時，王姓男子主張，案發後他念佛懺悔以求內心平靜，警偵訊及審理期間均坦承犯行，家裡還有2名女兒要養，「我會慢慢賠償被害人家屬，我知道錯了」，希望法官從輕量刑。

法官認為，王姓男子縱有念佛抄經、畫佛像，這僅是讓自己內心獲得平靜，無法真正獲得被害人及其家屬的原諒。

此外，王姓男子為製造被害人遭性侵的假象，竟將她的褲子褪至膝蓋處，讓被害人的下半身暴露於校園籃球場上，由深夜至清晨，法官認為：「想想被害人只是甫滿20歲之年輕女子，一個人孤零零地躺在冰冷的地上，其遭被告如此不堪之對待，被告之良心何在？」

一審屏東地方法院在今年5月判處王姓男子無期徒刑；案經上訴，高雄高分院認為原判決所做的量刑應屬允當，今年8月駁回上訴。

全案上訴到最高法院近日遭駁回，案件就此定讞。（編輯：梁君棣）1071015