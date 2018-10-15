北檢選舉座談會 法務部長提3大注意事項

（中央社記者王揚宇台北15日電）法務部長蔡清祥今天在北檢舉辦的選舉座談會中指出，要密切注意公投綁大選衍生的問題、境外不明資金介入選舉，以及暴力以不同形式介入選舉。

台北地檢署今天辦理「107年地方公職人員選舉」分區座談會，並於會後發布新聞稿說明會議結論。蔡清祥、檢察總長江惠民、法務部檢察司長王俊力、台灣高等檢察署檢察長王添盛、警政署刑事警察局長蔡蒼柏、廉政署長朱家崎、調查局廉政處長黃義村等人出席。

蔡清祥在會議中提示3項注意事項，包括密切注意公投綁大選衍生的問題、境外不明資金介入選舉、暴力以不同形式介入選舉；同時，也做出「以公正、嚴密、迅速辦理查賄事務」、「嚴格查察賄選才能確實發生嚇阻效果」這兩點結論。

江惠民則在會議中提示9點，包括展現查賄的決心與毅力、保持行政中立、注意程序正義、檢舉人身分應予保密、精緻偵查、相同事件各地檢署為一致性處理、原住民的習俗應予尊重、貫徹偵查不公開，以及掌握正副議長賄選情資。

本次會議由北檢檢察長邢泰釗主持，會中由檢、警、調、政風機關，就選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施、執行情形及績效提出報告。（編輯：梁君棣）1071015