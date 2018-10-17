國民參審模擬庭民調 對司法非常信賴比例增3成

（中央社記者王揚宇台北17日電）台北地方法院今天舉行第二輪「國民參與刑事審判模擬法庭」選任程序；司法院長許宗力表示，根據第一輪次模擬法庭民調，民眾參與後對於司法「非常信賴」的比例增加3成。

另外就是有8成3的民眾，認為這是非常好的經驗，更有超過9成的民眾，願意日後再次參與。

許宗力今天參加選任程序致詞表示，國民參與刑事審判是目前司法院的重要政策之一，因為藉由引進國民參與審判，一方面可以讓國民直接參與法院判決形成的過程，增進司法專業社群與國民的相互瞭解，就如同俗話所說的，國民法官的參與可以使判決結果「接地氣」，不偏離國民正當的法律感情。

另一方面，透過國民與法官相互溝通，與負責任的參與，也可以培養國民良好的公民素養與法治精神，普及、深化人權與法治的觀念。

許宗力指出，司法院為實踐司法改革國是會議引進人民參與審判制度的共識，從去年6月29日起，即積極籌組「國民參與刑事審判法案研議委員會」，邀請來自審、檢、辯、學各界代表，以每週一次的密集步調研議法案。

許宗力說，經過18次會議與之後多次的草案說明會、公聽會，以及來自網路及媒體等社會各界的建言與修正後，司法院在今年4月25日與行政院完成草案會銜，將這部一般所稱的「國民法官法」，共同函送立法院審議。

許宗力也說，除了加緊修法的腳步外，為因應短期內就可能立法施行的迫切需求，他責成院內同仁擬定推動國民參與刑事審判制度的具體計畫，而其中的重點之一，就是實施模擬法庭的演練。

許宗力指出，無論國會最終通過何種內容的國民參與刑事審判制度，有關「卷證不併送」、「證據開示」、「當事人自主調查證據」等與現行刑事訴訟程序截然不同的訴訟結構，都是未來必然存在的新規定。

許宗力認為，為了讓實際適用新制度的法官、檢察官、律師都能澈底瞭解制度內涵，國民法官也能順利在審判過程形成心證、獲致正確的判斷，對於這些未來將成為國民參與刑事審判程序基礎的新措施，除了藉由法案說明會及研習會宣導、學習外，實際從事模擬法庭演練的活動，應該是最為有效而務實的作法。

許宗力也提到，司法院過去委託各地方法院辦理的第一輪次模擬法庭活動，已圓滿落幕，總計全國22所地方法院共辦理24場模擬法庭，從第一輪次模擬法庭現場的民調結果來看，民眾參與模擬法庭活動後，對於司法「非常信賴」的比例增加3成。（編輯：李錫璋）1071017