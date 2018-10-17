觀摩國民參審模擬庭 立委盼本屆任內完成立法

（中央社記者王揚宇台北17日電）台北地方法院今天舉行第二輪「國民參與刑事審判模擬法庭」活動，多名立法委員到場觀摩致詞，並表示希望這一屆立委可以完成立法，不是只有模擬而已。

今天活動流程早上為國民法官選任程序，選出6名國民法官及2名備位國民法官，下午於進行審理程序時列席模擬法庭。

立法院司法及法制委員會召集委員周春米致詞指社會大眾對司法改革討論度高，且每個人想像、期待不一，做起來很艱辛，立法院責無旁貸；誠如總統蔡英文在司改國是會議結論提到讓人民參與審判、讓司法透明、讓審判結論更獲得人民信賴，這是大家最重視、最毫無爭議的選項與方向。

立法院司法及法制委員會召集委員林為洲指出，很高興有機會參與這樣的盛事，這是台灣司法界重大的一步，「我們希望不只是今天的參與，也希望我們這一屆的立委可以完成這件事情，不是只有模擬而已，而是真正可以完成這樣司法上的重大變革」。

立委黃國昌說，自己跟司法院態度雖然完全不一樣，但他不會因此貶低所有司法同仁在建置過程共同的努力，不管最後結果是什麼，這套制度不僅是審、檢、辯，真正重要意義是讓非法律人走到法庭裡面來。

司法院長許宗力稍早致詞說，經過18次會議與之後多次草案說明會、公聽會，與來自網路及媒體等社會各界建言與修正後，司法院今年4月25日與行政院完成草案會銜，將這部一般所稱的「國民法官法」，共同函送立法院審議。

台北地院指出，本次模擬案件為，66歲曾姓男子與母親同住台北市萬華區，他與母親口角後，在民國106年10月23日凌晨3時左右，先在屋內徒手掐昏母親，再到屋外的機車拿捆物繩，用繩子纏繞在被害人脖子，導致她窒息、呼吸衰竭而死亡。

台北地檢署偵辦後依殺害直系血親尊親屬等罪嫌將曾男起訴。

台北地院表示，本次參與模擬案件的人員，包括合議庭成員審判長吳勇毅、受命法官文家倩、陪席法官歐陽儀，蒞庭檢察官北檢檢察官李進榮、黃嘉妮、林俊廷；辯護人為律師沈元楷、陳曉鳴、洪維德。（編輯：翁翠萍）1071017